En Australie, « il faudrait des jours de pluie diluvienne pour stopper les feux »

En attendant, les habitants redoutent la période de canicule, qui frappe généralement le pays en février, et qui pourrait aggraver la situation des incendies. L’Australie a connu son année la plus chaude et sèche en 2019, avec des températures record mi-décembre. Luke Heagerty espère que les pluies de la saison des moussons du nord du pays vont humidifier l’air du sud, mais redoute surtout les orages de feux, sans pluie et presque imprévisibles. « Ils ont provoqué deux feux dans l’État ces derniers jours », note-t-il. Un phénomène qui pourrait augmenter ces prochaines années selon les scientifiques à cause du réchauffement climatique.

Rien n’indique que la partie sud du pays verra des précipitations nettement supérieures à la moyenne cet été, selon le Bureau de Météorologie. Dans le nord de l’État du Victoria, les incendies n’ont eu que quelques heures de pluie ces derniers jours. Pas assez pour humidifier la terre et atténuer les feux. « Le problème, c’est que certains arbres ont perdu leurs feuilles et celles-ci, comme le sol, n’absorbent plus l’eau, explique Luke Heagerty, porte-parole du State Control Centre, le centre de contrôle des urgences du Victoria. Il faudrait des jours de pluie diluvienne pour dissiper les onze feux qui brûlent dans l’État. »

