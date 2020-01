Les feux menacent la santé mentale des Australiens

« Il est clair que la perception des choses a changé cette année, analyse Lisa Gibbs. Les gens sont plus anxieux, même en ville. Dans certaines collectivités, on peut même parler de deuil collectif, sur plusieurs années. Le plus dur, ce ne sont pas les feux. C’est l’après : la perte de son bien, de son argent ou de proches. »

Cette situation met en colère Susan, une autre habitante. Elle critique ouvertement le gouvernement de Scott Morrison et appelle à respecter l’Accord de Paris sur le climat. « On a une politique à la Donald Trump, c’est honteux. Notre biodiversité unique est menacée d’extinction », s’emporte-t-elle. Plus d’un milliard d’animaux sont morts depuis septembre, entraînant « une détresse généralisée » chez les sauveteurs bénévoles de la faune, selon l’organisme Wildlife Victoria.

Le gouvernement fédéral a débloqué 76 millions de dollars australiens (47 millions d’euros) pour apporter un soutien psychologique aux personnes touchées par les feux. « Il est d’une importance vitale de prendre en charge les gens sur le court et le long terme », a assené le ministre de la Santé, Greg Hunt, qui a reconnu qu’un possible stress post-traumatique peut surgir chez les victimes « dans les trois à six premiers mois » .

Rob et elle ne sont pas les seuls à être d’une humeur morose. Pour Yuming Guo, chef du service de recherches sur le climat et la qualité de l’air à l’université Monash de Melbourne, « les incendies ont un réel effet sur la santé mentale des Australiens. Le pic de pollution entraîne une faible visibilité et les gens se sentent dépressifs », remarque-t-il.

L’Australien fait référence au pic de pollution qui a frappé la ville et a atteint un « niveau dangereux » mardi 14 janvier. Plusieurs joueurs ont dû abandonner leurs matchs ou entraînements et les autorités ont conseillé aux habitants de rester chez eux. « Je me suis sentie déprimée et anxieuse. J’avais un peu de mal à respirer et j’ai imaginé la situation que vivent les gens dans les zones en danger », raconte Kat, une habitante du quartier de South Melbourne.

« Cet été est bizarre », constate Rob, la cinquantaine passée, qui fait face ce jour-là à la rivière Yarra, qui traverse Melbourne. « Les incendies qui touchent la côte est sont dramatiques. On en a eu des feux dans le pays, mais jamais d’une telle ampleur. Les gens sont tristes et ça change même le temps ici, en ville. » Il raconte comment il s’est senti déprimé pendant les fêtes de fin d’années, car d’épais nuages recouvraient le ciel. « Je me demande s’ils vont maintenir les tournois, avec la pollution qu’on a eue », s’interroge-t-il, en montrant d’un signe de tête les infrastructures de l’Australian Open au loin.

