Éolien : contestée à terre, la filière française prend le large

L’arrivée des machines ne fait également pas que des heureux sur les côtes. Outre les questions lié à l’impact visuel — certaines sont implantées à proximité des plages de Normandie par exemple — une partie des pêcheurs-artisans, réunis dans un collectif, veut « remettre en cause l’ensemble des parcs tant qu’on n’a pas de retour d’études scientifiques précises » , explique Julien Tréhorel, pêcheur à Erquy. Pour ce représentant de l’Association de défense de l’environnement et de promotion de la pêche artisanale dans le golfe normand breton ( ADEPPA-GNB ) « avec les éoliennes, la ressource halieutique est poussée de plus en plus loin des côtes, où nos bateaux de moins de douze mètres ne peuvent pas naviguer toute l’année » . Le chantier de construction pourrait aussi poser problème : « Ils vont forer jusqu’à 70 mètres de profondeur sur un sol de roche friable et vaseux dont les sédiments feront fuir toute la faune. » S’il existe bien ensuite un « effet récif » amenant à un développement de certaines espèces au pied des mâts en mer, ce ne sont pas les poissons pêchés et l’accès aux machines et de toute façon privatisé par les promoteurs. Ces différents sujets sont à l’étude au niveau du Parlement européen qui a lancé depuis décembre un rapport d’initiative sur l’impact de l’éolien en mer sur la pêche et sur l’environnement. La filière, elle, se veut rassurante, « au vu des retours d’expériences positifs en Europe » , et lance ce 3 février un groupement d’intérêt scientifique dédié au sujet. En attendant d’en savoir plus et l’entrée en fonction du premier parc d’éolien offshore en 2022... sauf vent contraire.

Mais la grande nouveauté dans l’éolien se trouve désormais en mer. Alors qu’aucun parc n’est encore construit, le secteur voit grand, très grand. Depuis 2011, trois séries d’appels d’offres ont été lancés pour sept grands parcs de 500 mégawatts (MW), soit de 60 à 100 machines chacun. Des projets d’éolien posé, c’est à dire ancré par des fondations sur le sol marin lui-même. Le rythme d’installation va même s’accélérer, avec 1 GW supplémentaire proposé par appel d’offre chaque année. En Méditerranée, deux parcs pilotes de trois éoliennes flottantes – autre technique, où les mâts sont ancrés par des câbles, plus au large des côtes – sont prévus pour 2022, avant des appels d’offres pour 750 MW de puissance totale. Au total, ce sont jusqu’à 6 GW de puissance qui devront être raccordés en huit ans. Ce gigantisme des projets s’incarne dans les structures qui les portent, consortiums de plusieurs multinationales européennes, avec en tête les champions français EDF et Engie. Les turbines seront, elles, construites par General Electric (USA) et Adwen (All).

Dernier sujet à l’étude : l’éclairage et le clignotement nocturne. Selon Pauline Le Bertre, « on a des solutions expérimentales qui permettent via des radars d’envisager de n’éclairer les machines que lorsque les aéronefs passent à proximité » . Selon une étude allemande, ce serait seulement 6 % du temps. Reste à voir l’impact à grande échelle de ces techniques, notamment sur la biodiversité, et si l’Aviation civile comme l’Armée accepteront de coopérer.

Autre thématique abordée par le groupe de travail : le démantèlement des machines en fin de vie et l’obligation d’excavation totale. Jusqu’ici la loi n’oblige qu’à décaisser le socle d’une vieille éolienne sur un mètre (en zone agricole) ou deux (en zone forestière) de profondeur. Mais les opérateurs sur les premiers chantiers des remplacement de machines ont pour l’instant d’eux-mêmes opté pour l’enlèvement total. « Pour décaisser une fondation ferraillée, il est plus facile d’aller plus en profondeur que de s’arrêter à un mètre » , souligne ainsi Ivan Barthelemy, responsable Languedoc-Roussillon chez EDF-Renouvelables.

Au niveau gouvernemental, la fin d’année a été marquée par le lancement d’un second groupe de travail dédié à l’éolien. Alors que le premier s’engageait sur la simplification des procédures et la suppression d’un échelon de recours juridique, ce nouveau tour de table, lancé le 18 décembre, s’intéresse à « l’acceptabilité des projets, la maîtrise des risques et les nuisances » . Il semble que la filière éolienne elle-même nuance désormais son discours auparavant plus triomphaliste. Tout en restant « un pilier de la transition énergétique, cette énergie fait partie d’un tout : sobriété, efficacité et énergies renouvelables » , estime Pauline Le Bertre, déléguée générale de France énergie éolienne ( FEE ) – reprenant à son compte le triptyque de l’association négaWatt .

En face, les opposants ne ménagent pas leurs efforts. En ce début janvier, l’ensemble des associations anti-éoliennes se sont réunies pour réclamer un moratoire sur les nouvelles constructions et proposent, pour la première fois, une version alternative – moins venteuse – de la PPE . En renfort de leurs arguments, le 26 novembre dernier, à l’Assemblée nationale, les députés Marjolaine Meynier (LREM) et Julien Aubert (LR), présentaient un rapport qui étrillait le financement des énergies renouvelables électriques, jugées trop coûteuses. Parmi les préconisations, une « ré-allocation des moyens » utilisés pour financer leur développement au profit de « l’habitat et des transports » .

« Soyons lucides : la capacité à développer massivement l’éolien terrestre est réduite. » C’est ainsi que le président Emmanuel Macron s’est exprimé le 14 janvier dernier, à Pau, lors d’une table ronde consacrée à l’écologie. Il a poursuivi : « Le consensus sur l’éolien est en train de nettement s’affaiblir dans notre pays. De plus en plus de gens ne veulent plus voir d’éolien près de chez eux. Ils considèrent que leur paysage est dégradé. »

Puisque vous êtes ici…

… nous avons une faveur à vous demander. La crise écologique ne bénéficie pas d’une couverture médiatique à la hauteur de son ampleur, de sa gravité, et de son urgence. Reporterre s’est donné pour mission d’informer et d’alerter sur cet enjeu qui conditionne, selon nous, tous les autres enjeux au XXIe siècle. Pour cela, le journal produit chaque jour, grâce à une équipe de journalistes professionnels, des articles, des reportages et des enquêtes en lien avec la crise environnementale et sociale. Contrairement à de nombreux médias, Reporterre est totalement indépendant : géré par une association à but non lucratif, le journal n’a ni propriétaire ni actionnaire. Personne ne nous dicte ce que nous devons publier, et nous sommes insensibles aux pressions. Reporterre ne diffuse aucune publicité ; ainsi, nous n’avons pas à plaire à des annonceurs et nous n’incitons pas nos lecteurs à la surconsommation. Cela nous permet d’être totalement libres de nos choix éditoriaux. Tous les articles du journal sont en libre accès, car nous considérons que l’information doit être accessible à tous, sans condition de ressources. Tout cela, nous le faisons car nous pensons qu’une information fiable et transparente sur la crise environnementale et sociale est une partie de la solution.

Vous comprenez donc sans doute pourquoi nous sollicitons votre soutien. Il n’y a jamais eu autant de monde à lire Reporterre, et de plus en plus de lecteurs soutiennent le journal, mais nos revenus ne sont toutefois pas assurés. Si toutes les personnes qui lisent et apprécient nos articles contribuent financièrement, la vie du journal sera pérennisée. Même pour 1 €, vous pouvez soutenir Reporterre — et cela ne prend qu’une minute. Merci.