Face aux sinistres climatiques, la facture des assurances explose

Pour les assurances, l’année 2022 coûte cher : 5,2 milliards d’euros. Et c’est loin d’être fini ! Avec près de 1,4 million de sinistres recensés entre janvier et août, la facture « est déjà bien supérieure au coût constaté chaque année depuis 2017 qui s’établissait en moyenne à 3,5 milliards d’euros sur douze mois », a précisé France Assureurs à l’AFP, le 16 septembre.

En cause : le changement climatique. Près de la moitié des sinistres ont eu lieu en seulement quinze jours, a alerté la fédération France Assureurs dès la mi-juillet. « Entre le 18 juin et le 4 juillet, de nombreuses régions françaises ont été frappées par des intempéries, en particulier des chutes de grêle, mais aussi des orages, des rafales de vent et de la foudre, occasionnant 624 000 sinistres pour un coût estimé à 2,4 milliards d’euros. » Au total, 44 % des dégâts concernaient des habitations, 45 % des automobiles endommagées, 8 % des biens professionnels et 3 % des biens agricoles.

Les effets du changement climatique pourraient encore alourdir la note. Car la nouvelle estimation « n’inclut pas les effets de la sécheresse et une partie des dommages sur les récoltes, pour lesquels la sinistralité est connue plus tard dans l’année », ajoute la fédération. Sans oublier que la hausse des coûts s’explique aussi par l’augmentation des prix des matières nécessaires à la reconstruction.

Dans les décennies à venir, les aléas climatiques (sécheresses, inondations, tempêtes, submersions marines) coûteront de plus en plus cher en France, l’un des pays les plus exposés en Europe. France Assureurs table sur un doublement du coût des sinistres d’ici à 2050.

