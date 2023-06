Finie la glace en Arctique en septembre dès 2030

En bref — Climat

Selon une étude publiée le 6 juin dans la revue Nature Communications, l’Arctique pourrait être libre de glace de mer en septembre dès les années 2030. Soit une décennie plus tôt que ce qui était initialement prévu par la communauté scientifique. Et ce, même dans un scénario d’émissions faibles de gaz à effet de serre.

L’équipe de chercheurs est parvenue à ce résultat en analysant des données observationnelles couvrant la période 1979-2019. Ils les ont ensuite extrapolées pour simuler l’évolution future de cette région du globe. Leur étude montre que les émissions de gaz à effet de serre d’origine humaine sont les principales responsables du déclin de la glace de mer en Arctique, qui peut être observé tout au long de l’année. Les aérosols, ainsi que les activités solaire et volcanique, y contribuent bien moins.

Lire aussi : Sous la neige, un écosystème fascinant en voie de disparition

La disparition de la glace de mer arctique aurait des répercussions importantes sur les activités humaines et les écosystèmes. De nouvelles routes maritimes seraient ouvertes – au risque de polluer cet environnement et d’augmenter les émissions de gaz à effet de serre. Elle se traduirait également par une perte d’habitat pour de nombreux animaux, et réduirait la part du rayonnement solaire renvoyé vers l’espace – ce qui pourrait amplifier le changement climatique.

📨 S’abonner gratuitement aux lettres d’info Abonnez-vous en moins d'une minute pour recevoir gratuitement par e-mail, au choix tous les jours ou toutes les semaines, une sélection des articles publiés par Reporterre. S’abonner

Après cet article Reportage — Climat En Sibérie, la fonte du pergélisol est une calamité

Commentaires