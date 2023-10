Des intempéries exceptionnelles sont prévues le 20 octobre dans le sud-est de la France et en Corse. La dépression Aline, qui s’est développée la veille dans le golfe de Gascogne, devrait provoquer des pluies intenses, un vent fort et de puissantes vagues sur le littoral.

« Il s’agit d’un épisode orageux particulièrement intense, avertit le service de météorologie sur son site internet. Des phénomènes dangereux sont prévus. »

C’est ce qu’on appelle un « épisode méditerranéen », ou « épisode cévenol » : des pluies intenses dans un temps très court et très localisées, qui surviennent en automne quand la mer est encore chaude, alors que l’atmosphère commence à se refroidir.

Si le phénomène est bien connu dans les Alpes-Maritimes, Météo France précise que cet épisode est « particulièrement intense » et « nécessite une attention particulière ». Des vidéos partagées sur les réseaux sociaux le 20 octobre ont d’ores et déjà montré une forte houle à Nice.

France 3 Provence-Alpes-Côte-d’Azur a déjà rapporté des pannes de courant : 3 500 personnes sont privées d’électricité dans les Alpes-Maritimes, notamment à Saint-Martin, dans la vallée de la Vésubie. Une route provisoire s’y est effondrée à cause des fortes inondations, et deux bus ont été emportés par les eaux, sans faire de victimes.

« L’épisode à venir concernera les vallées fragilisées il y a trois ans par la tempête Alex », indique Météo France. Cette tempête avait notamment dévasté la vallée de la Roya, de la Vésubie et de la Tinée. La catastrophe avait causé dix morts identifiés, huit disparus et 13 000 personnes sinistrées. Les habitants de Breil-sur-Roya étaient restés coupés du monde pendant plusieurs jours.

Le service de météorologie rappelle que les épisodes méditerranéens les plus forts ont augmenté au cours des dernières décennies, et les fortes précipitations se sont intensifiées. Un phénomène qui devrait encore s’accentuer à l’avenir, à cause du changement climatique.

