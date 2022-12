Greta Thunberg met K.-O. un ancien kickboxer sexiste et pollueur

Greta Thunberg a encore frappé. Le 27 décembre, l’influenceur Andrew Tate a interpellé la militante écologiste sur Twitter. Connu pour ses publications sexistes, l’ancien kickboxer s’est vanté de posséder 33 voitures de luxe. Il a aussi proposé à la Suédoise de lui envoyer par mail « la liste complète de sa collection de véhicules, ainsi que leurs gigantesques émissions [de CO₂] ».

Pas de quoi impressionner Greta Thunberg. La réponse de la jeune femme, appréciée par plus de trois millions d’internautes : « Oui, merci de m’éclairer. Tu peux m’envoyer un mail à l’adresse suivante : é[email protected]ètetoiunevie.com ».

yes, please do enlighten me. email me at [email protected] https://t.co/V8geeVvEvg

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 28, 2022