Haute-Savoie : France Nature Environnement privée de budget

En bref — Nature

Les élus de la majorité départementale ont mis fin au financement de l’association France Nature Environnement Haute-Savoie. Cette dernière recevait 70 000 euros par an du département en soutien à ses actions de préservation de l’environnement : lutte contre la pollution lumineuse, étude et protection des zones humides, éducation à l’environnement, réintroduction de la nature en ville, suivi du lynx, etc.

Mais la nouvelle majorité Les Républicains, élue en 2021, « rejette toutes nos demandes de partenariat financier et refuse même de nous rencontrer. Pire, [elle] interdit à certains de nos partenaires de travailler avec nous, sous peine de sanctions financières », alertait l’association fin décembre. .

FNE Haute-Savoie perd ainsi 15 % de son budget annuel. « Nos activités sont aujourd’hui menacées, ainsi que nos emplois salariés », assure-t-elle.

L’association « punie » pour ses prises de position écologistes

Une « punition du fait de nos positions sur certains dossiers », estime-t-elle. FNE Haute-Savoie s’est en effet opposée au département sur la question de l’abattage (inutile) bouquetins du Bargy, ou le projet de retenue de La Clusaz.

« Cette association est en permanence en attaque sur tous les projets que l’on porte au niveau du département. Donc, effectivement, la décision a été prise de ne plus donner de subvention à cette association », a justifié auprès de France Info la présidente de la commission environnement du département, Magali Mugnier.

