L’Europe et la Nouvelle-Zélande signent un accord climaticide

Le Parlement européen a adopté mercredi 22 novembre, par 524 voix contre 85 et 21 abstentions, l’accord de libre-échange entre l’Union européenne (UE) et la Nouvelle-Zélande. Il supprimera les droits de douane entre les deux entités, dont le commerce atteint aujourd’hui 9 milliards d’euros par an. Les négociations avaient commencé en 2018.

Selon le service de presse du Parlement, l’accord protège les indications géographiques (IG) de l’UE pour les vins et les spiritueux, ainsi que 163 IG célèbres pour les denrées alimentaires de l’UE.

Cependant, selon l’étude d’impact réalisée par la Commission européenne, l’accord devrait avoir une incidence sur le changement climatique par « son impact sur le volume d’activité économique dans le secteur agricole, en particulier les secteurs de la viande et des produits laitiers » qui sont fortement générateurs de méthane et de protoxyde d’azote, deux gaz à effet de serre (GES), en Nouvelle-Zélande, tandis que « les flux commerciaux supplémentaires [...] entraîneront une augmentation des émissions de GES dues au transport de marchandises ».

Comme l’observe l’économiste Maxime Combes, « il s’agit toujours d’accroître les flux commerciaux entre les deux parties, sans que ces flux soient conditionnés à une amélioration des conditions sociales et écologiques dans lesquelles sont produits les biens et services concernés ».

Une cinquantaine d’associations et de syndicats avaient appelé les parlementaires à rejeter l’accord, qui devrait aussi affaiblir encore les agriculteurs européens. Sans succès.

