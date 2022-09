L’autoroute Toulouse-Castres « contraire aux engagements sur le changement climatique », dit le CNPN

En bref — Transports

La construction de l’autoroute Toulouse-Castres ne présente pas « d’intérêt public majeur ». Telle est la conclusion du Conseil national de protection de la nature (CNPN). L’instance d’expertise a émis le 12 septembre 2022 un avis défavorable concernant ce projet d’autoroute très contesté par les écologistes.

« Ce dossier s’inscrit en contradiction avec les engagements nationaux en matière de lutte contre le changement climatique, d’objectif du zéro artificialisation nette et du zéro perte nette de biodiversité, ainsi qu’en matière de pouvoir d’achat », écrit le CNPN. Cette autoroute, explique-t-il, devrait encourager le recours à la voiture individuelle, « ce qui est contraire à l’objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050 ». Elle détruirait également plusieurs centaines d’hectares de terres fertiles et d’aires naturelles, qui constituent « des assurances-vie précieuses pour atténuer les aléas météorologiques de plus en plus réguliers dans un contexte de dérèglement climatique ».

Pour l’heure, cet avis ne remet pas en cause ce projet d’autoroute, dont la mise en service est prévue pour 2023. Il pourrait cependant faire obstacle à la délivrance de l’Autorisation environnementale obligatoire pour lancer les travaux, s’est réjoui sur Twitter le collectif d’opposants La voie est libre. Le directeur général d’Atosca, le concessionnaire de la future A69, se montre malgré tout confiant : « Il est en effet assez rare d’obtenir un avis favorable pour un projet de cette nature, le rôle du CNPN étant de relever toutes les marges de progression possible en faveur de la biodiversité », a-t-il déclaré à nos confrères de La Dépêche.

