La France baisse ses ambitions de réduction des émissions de gaz à effet de serre

Le lundi 20 janvier, l’exécutif a révélé sa stratégie nationale bas-carbone (SNBC) révisée pour la période 2019-2023. Le gouvernement a choisi de relever le budget carbone pour cette période, ce qui permettra à la France d’émettre plus de CO 2 que prévu. Dans le détail, il passe à 422 millions de tonnes de CO 2 équivalent en moyenne par an, contre 398 millions prévus initialement en 2015.

Cet ajustement est prévu pour être compensé au cours du troisième budget carbone, qui couvre la période 2024-2028. Celui-ci reste quasi inchangé par rapport à la première SNBC de 2015 à 359 millions de tonnes de CO 2 équivalent en moyenne annuelle. Cela signifie qu’entre 2024 et 2028, il faudra baisser nos émissions de 63 millions de tonnes de CO 2 équivalent, contre 41 millions prévus initialement, soit une baisse de 50 % supplémentaire. Un effort qui semble peu réaliste. À titre de comparaison, entre 2015 et 2018, nous avons réduit nos émissions de seulement 13 millions de tonnes. Cette stratégie révisée est mise en consultation jusqu’au 19 février prochain.

« Le gouvernement éloigne notre pays de l’Accord de Paris en proposant une feuille de route pour le climat qui augmente les émissions de gaz à effet de serre jusqu’à 2023 par rapport aux objectifs précédemment fixés, a déploré Anne Bringault, responsable transition énergétique au Réseau Action Climat (RAC). Pire, il ne prévoit pas les actions suffisantes pour atteindre cet objectif pourtant largement insuffisant. »