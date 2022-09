En bref — Climat

Les premiers chiffres sont tombés. Ils sont encore provisoires mais ils soulignent déjà le lien entre surmortalité et fortes chaleurs estivales. Selon un rapport de l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) publié le 2 septembre, les trois épisodes de canicules de cet été, survenus du 15 au 22 juin ; du 15 au 18 juillet et du 31 juillet à la mi-août, auraient provoqué le décès de 11 000 personnes supplémentaires.

« Les décès toutes causes confondues atteignent un pic très net le 19 juillet [...] et les décès totaux du mois de juillet (52 400) sont supérieurs de 13 % à ceux de juillet 2019 (46 877) », analyse l’Insee. En juin 2022, le nombre de décès était déjà supérieur de 4 % à ceux survenus en juin 2019. Un premier pic de décès, toutes causes confondues, a été constaté le 19 juin 2022.

« Le niveau élevé des décès toutes causes confondues en juillet s’explique vraisemblablement par la vague de chaleur de cet été »

Afin de suivre l’évolution de la mortalité en France, l’organisme a privilégié la comparaison avec l’année 2019, période sans épidémie de Covid-19. Mais le bilan global reste pour l’instant incomplet. Le nombre de morts risque d’être prochainement « révisé à la hausse », prévient l’Insee. Les données d’août 2022 sont encore incomplètes et ne seront commentées qu’à la fin septembre. « Un bilan spécifique de l’impact des vagues de chaleur de 2022 sur la mortalité sera publié par Santé publique France en septembre, prenant en compte l’ensemble des vagues de chaleur de l’été, mais aussi l’épidémie de Covid-19 concomitante », assure l’Insee.

