La concentration de CO2 dans l’atmosphère ne cesse d’augmenter

En bref — Climat

Nouveau record. La concentration de CO 2 dans l’atmosphère a atteint, en moyenne, 414,7 parties par million (ppm) en 2021, selon un rapport scientifique publié le 30 août par la Société américaine de météorologie. Cela correspond à 2,6 ppm de plus qu’en 2020. Un tel niveau n’avait pas été atteint depuis au moins 800 000 ans.

La baisse exceptionnelle des émissions de gaz à effet de serre due à la pandémie de Covid-19 n’a donc pas eu d’effets durables. Les niveaux de méthane et de protoxyde d’azote, autres responsables du changement climatique, ont eux aussi atteint des niveaux records, selon ce rapport. Conséquence : la température et le niveau des océans n’ont jamais été aussi élevés. Le niveau moyen des océans dépasse désormais de 9,7 centimètres le niveau enregistré en 1993, année où les mesures par satellite ont commencé. De nombreux évènements météorologiques extrêmes ont été enregistrés en 2021, qui se classe parmi les six années les plus chaudes jamais enregistrées.

La température de la planète a augmenté de 1,1 °C depuis l’ère préindustrielle. Jamais la Terre ne s’est autant réchauffée en aussi peu de temps. « Un changement aussi dramatique est l’équivalent d’une météorite humaine percutant notre planète », selon les termes de Simon Lewis, climatologue à l’University College de Londres.

📨 S’abonner gratuitement aux lettres d’info Abonnez-vous en moins d'une minute pour recevoir gratuitement par e-mail, au choix tous les jours ou toutes les semaines, une sélection des articles publiés par Reporterre. S’abonner

Après cet article Climat Émissions de gaz à effet de serre : les mauvais calculs de l’État

Précisions Photo : Piqsels/CC0 Commentaires