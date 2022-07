En bref — Climat

Au Royaume-Uni, les vertes pelouses sont désormais jaune paille. Le pays est en train de vivre la première alerte « rouge » canicule de son histoire. Elle a été annoncée pour ce lundi 18 juillet et demain mardi 19 juillet par le Met — l’équivalent de Météo France chez nous. Il prévoit « une vague de chaleur exceptionnelle [...] entraînant des impacts étendus sur les personnes et les infrastructures ». Il est prévu que les températures montent jusqu’à 41°C, des records de chaleur vont être battus.

L’alerte rouge concerne une large partie du pays, notamment autour de Londres et Manchester. Le pourtour, et notamment les littoraux, est lui en alerte orange. Seule la partie nord de l’Écosse est épargnée.

L’Agence britannique de sécurité sanitaire a relevé son niveau d’alerte de 3 à 4, ce qui signifie que « la maladie et la mort peuvent survenir chez les personnes en bonne santé et en bonne forme, et pas seulement dans les groupes à haut risque ».

Côté trains et transports en commun, il a été demandé « aux gens de ne pas voyager sauf en cas de nécessité absolue et certaines voies ferrées ont été peintes en blanc pour tenter d’éviter qu’elles ne se déforment sous l’effet de la chaleur », rapporte Le Guardian.

L’attitude du Premier ministre Boris Johnson a fait polémique. Il a raté la réunion de crise de samedi, préférant être dans sa maison de campagne avec ses amis. Le vice-premier ministre Dominic Raab a, lui, déclaré que les écoles ne devaient pas fermer et que les gens devaient être suffisamment résilients pour « profiter du soleil ».

📨 S’abonner gratuitement aux lettres d’info Abonnez-vous en moins d'une minute pour recevoir gratuitement par e-mail, au choix tous les jours ou toutes les semaines, une sélection des articles publiés par Reporterre. S’abonner