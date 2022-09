Le Z Event récolte 10 millions d’euros pour des assos écolos

En bref — Numérique

C’est un nouveau record. Le Z Event, événement caritatif en ligne réunissant une cinquantaine de vidéastes français, a permis de récolter, du 9 au 11 septembre, plus de 10 millions d’euros [1].

La somme (10 182 126 euros pour être exacts) va être répartie entre quatre associations : la Ligue pour la protection des oiseaux, Sea Shepherd, The SeaCleaners et WWF [2]. Cette année, les organisateurs voulaient dédier l’événement aux organisations œuvrant d’une manière ou d’une autre pour l’écologie.

Voici le montant officielle de la cagnotte #ZEVENT22 : 10182126€ récolté au profit de 5 bénéficiaires ! Encore bravo à vous et merci pour tout ! pic.twitter.com/FCOTTrDWg4 — Z Event (@ZEventfr) September 12, 2022

Comme à son habitude, dans une courte vidéo publiée sur Twitter, Emmanuel Macron a félicité les participants du Z Event, affirmant que l’écologie était « une cause [qu’il] partage, sur laquelle on va continuer de faire et surtout d’aller beaucoup plus vite ». « Merci de vous mobiliser avec Z Event pour nous battre pour limiter les émissions et répondre à ces dérèglements climatiques qui sont déjà là », a-t-il poursuivi, citant la sécheresse et les incendies subis cet été.

Un message de récupération qui n’a pas plu à certains streamers du Z Event — événement d’habitude apolitique. « J’en ai ras le cul qu’il fasse sa promo sur notre putain de dos », a réagi en direct le vidéaste Antoine Daniel, visiblement excédé. Et de poursuivre, après avoir injurié le président de la République : « On n’a pas demandé ça. [...] C’est à cause de gens comme lui, entre autres, qu’on fait ces événements-là ! »

« C’est leur faute à eux », a dénoncé de son côté la vidéaste Angle Droit, évoquant notamment l’inaction du gouvernement, ou encore le trajet en avion qu’avait parcouru l’ancien Premier ministre Jean Castex pour aller voter à l’élection présidentielle.

Notes [1] L'an passé, le Z Event avait permis de récolter 10 065 000 euros pour Action contre le faim. [2] L'entreprise Time for the Planet a également été sélectionnée, mais ne peut recevoir des dons. Précisions Mise à jour : Mardi 13 septembre à 9h45, modification du passage sur Time for the planet, qui ne peut pas recevoir de dons.