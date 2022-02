Avions : ça plane pour Jean Castex

En bref — Transports

Le Premier ministre préfère l’avion au wagon. Une enquête de Mediapart, publiée mardi 8 février, a ainsi révélé « la passion immodérée » de Jean Castex pour les jets : sur un an de visites ministérielles scrutées par nos confrères, le chef du gouvernement s’est allègrement déplacé à bord de Falcon — les avions de l’armée que les membres de l’exécutif peuvent louer —, même pour les trajets les plus courts.

Paris-Nantes, Paris-Bordeaux, Paris-Lyon, Paris-Caen... autant de destinations facilement accessibles en train. Le Premier ministre avait d’ailleurs signé une circulaire, en novembre 2020, qui restreignait le recours à la flotte publique : la voie aérienne ne devait être autorisée que lorsque le temps de trajet par la voie ferroviaire se trouvait supérieur à trois heures. Cette règle s’appliquait aux membres du gouvernement... mais visiblement pas au premier d’entre eux.

Il s’agit aussi, et surtout, d’une aberration écologique — les Falcon rejettent en moyenne 1 500 fois plus de CO 2 que le TGV, selon Mediapart. Pour un aller-retour à Nantes, le bilan carbone du jet est de 2 300 kg de CO 2 . Si M. Castex avait pris le TGV, ce bilan aurait été de 1,3 kg de CO 2 par personne (1 700 fois moins) .

Interrogé par Mediapart sur des trajets précis, le cabinet de Jean Castex a répondu que les « déplacements du Premier ministre font l’objet de plusieurs impératifs au moment de leur organisation » : la sécurité, la disponibilité, la gestion d’un agenda « très contraint », ainsi qu’un « impératif de sobriété en termes de coût et d’impact environnemental ».

Le Premier ministre semble ainsi se comporter comme les gens les plus riches. Selon un rapport de l’ONG Transport & Environment, publié en mai 2021, le trafic des jets privés n’a pas connu — ou si peu — la crise sanitaire. Or ces vols aux tarifs inabordables pour le commun des mortels émettent dix fois plus de CO 2 par personne que les liaisons aériennes commerciales. Un vol privé de quatre heures génère autant d’émissions qu’un individu moyen en une année.

