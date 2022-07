Le changement climatique a coûté à l’Allemagne 80 milliards d’euros en 3 ans

En bref — Climat

Selon une étude (en allemand) publiée lundi 18 juillet et relayée par le Figaro et l’AFP, les conséquences du réchauffement climatique ont coûté 80 milliards à l’Allemagne rien que pour les années 2018, 2019 et 2021. Les ministères du Climat et de l’Environnement ont jugé « effrayants » les résultats de ce rapport, commandé par leurs soins.

Ainsi, les vagues très intenses de chaleur et de sécheresse des étés 2018 et 2019 ont coûté 35 milliards à l’État, tandis que les inondations meurtrières de juillet 2021 ont, elles, coûté 40 milliards d’euros. 5 milliards d’euros ont en outre été dépensés en raison d’épisodes orageux et de pluies de grêle. Enfin, l’étude note qu’outre-Rhin, les pouvoirs publics ont en moyenne déboursé 6,6 milliards d’euros par an depuis l’année 2000 en raison du réchauffement climatique.

Autre enseignement terrible de ce travail : alors que le tribunal constitutionnel fédéral allemand a reconnu en avril 2021 un droit à la vie et à la santé pour les personnes à naître et menacées par le changement climatique, 7 500 décès en Allemagne « peuvent être attribués à la chaleur exceptionnellement élevée en 2018 et 2019 ».

