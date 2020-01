Le gouvernement laisse les cours d’eau à la merci des pesticides

Pour autant, la politique de la carotte et du bâton trouve aussi ses limites. « On ne détient pas tous les leviers, prévient la directrice. Tant que la politique agricole commune (PAC) ne soutient pas massivement la transition agroécologique, tant que les marchés seront mondialisés, orientés vers l’export, poussant à la compétition entre les systèmes agricoles, on ne parviendra pas à grand-chose ».

« Heureusement que les associations environnementales font leur job » , constate Rémy Arsento. D’après lui, depuis plus d’un an, les contrôles sont rendus plus difficiles, faute de base réglementaire solide. Or, « sans contrôle par les inspecteurs de l’environnement, dit Olivier Gourbinot, la réglementation ne sert à rien » . « C’est décourageant de voir des lois protectrices détricotées par les pouvoirs et les lobbys locaux » , déplore l’agent de l’OFB.

Les canaux ne sont pas des cours d’eau, direz-vous ! Certes, mais ils sont connectés au reste du réseau hydrographique. Et les pesticides ignorent les frontières juridiques. « Une ZNT n’est pas faite pour casser les pieds aux agriculteurs, mais pour protéger la ressource en eau, rappelle Rémy Arsento. Pour préserver efficacement une masse d’eau, il faut travailler sur l’ensemble du bassin versant. » Or « les eaux audoises souffrent d’une importante pollution aux produits pharmaceutiques » , souligne Olivier Gourbinot, juriste à FNE Languedoc-Roussillon. Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage) Rhône Méditerranée, qui pilote les politiques de l’eau dans le bassin, identifie d’ailleurs l’Aude « comme nécessitant des actions pour réduire la pollution aux pesticides ».

Ainsi, dans le Tarn-et-Garonne, une note interne de la direction départementale des territoires, datée du 24 mai 2017, reconnaissait d’importantes lacunes dans le classement des cours d’eau alors en vigueur… mais recommandait au préfet, « dans le contexte actuel de tensions avec la profession agricole » , de s’en tenir « au maintien de la définition actuelle des points d’eau, sans inclusion d’éléments nouveaux » . Résultat : plus de 300 km d’écoulements ainsi que la totalité des plans d’eau de moins de 10 ha n’ont pas fait l’objet de zones de non-traitement. « Dans les départements où le monde agricole représente un lobby et exerce une pression sociale forte, les cartographies adoptées ont réduit drastiquement le linéaire protégé » , conclut Rémy Arsento, agent de l’Office français de la biodiversité et syndiqué au SNE-FSU.

Dans les faits, une partie de la profession agricole a exigé — et obtenu — une cartographie hydrographique, département par département, se fondant sur une définition au rabais d’un cours d’eau, excluant d’innombrables ruisselets mais également des canaux pluriséculaires, comme dans le marais poitevin. À force de pression, des centaines de kilomètres d’écoulements ont été purement et simplement gommés. Le hic, pour les tenants de ce travail de détricotage — ou de simplification, c’est selon — : ces nouvelles cartes, qualifiées « police de l’eau » , n’avaient alors aucune valeur juridique, elles n’étaient qu’indicatives. L’État est donc venu parachever le sabordage. En mai 2017, le gouvernement a ainsi pris un arrêté « relatif à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants » , interdisant comme il se doit l’usage de pesticides aux abords des points d’eau… tout en restant très flou quant à la définition de ces points d’eau. Pire, il a renvoyé la patate chaude aux préfets.

Comme Reporterre l’avait raconté , la FNSEA — le syndicat agricole majoritaire — et ses alliés ont d’abord choisi d’attaquer la définition même d’une rivière. Car, sans le statut protecteur de « cours d’eau » , un écoulement se retrouve hors des radars des lois encadrant les pratiques agricoles et limitant les travaux de calibrage, les constructions et autres barrages hydrauliques ).

