Le vélo séduit toujours plus de Français et de Françaises

Toujours plus de Français à bicyclettes. En 2021, près de 2,8 millions de vélos ont été vendus selon l’Union sport & cycle, une organisation professionnelle de la filière. Soit une croissance de 4 % en volume et de 15 % en valeur. Cet engouement est porté par les grèves des transports, par l’épidémie de Covid-19 et plus récemment par la hausse des prix de l’essence.

Malgré des pénuries de pièces et l’augmentation des prix des matières premières, le chiffre d’affaires du secteur a progressé de 43 % en deux ans. Cette hausse est portée par la vente de vélos à assistance électrique, avec près de 660 000 exemplaires achetés (+28 % sur un an). Ils représentent aujourd’hui 1 vélo sur 4 vendus en France. Signalons également la progression des ventes de vélos cargos, avec 17 000 exemplaires vendus (+50 % sur un an).

L’engouement pour le vélo n’est pas prêt de s’arrêter et l’Union sport & cycle prévoit de frôler le million en 2022, avec une majorité d’électriques. Mais, pour que cette popularité perdure, il faudra améliorer les infrastructures. Selon la Fédération des usagers de la bicyclette, les routes de France sont encore peu adaptées à la petite reine. « Il ne faut pas se limiter aux villes, il faut créer des liaisons intercommunales, changer l’organisation du territoire, qui part du principe que tout le monde doit se déplacer en voiture », expliquait à Reporterre Olivier Schneider, son président.

