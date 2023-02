Les Écoptimistes, remèdes à l’écoanxiété

Culture et idées

Démoralisée par l’avalanche de mauvaises nouvelles, la journaliste Dorothée Moisan a décidé de partir à la rencontre des « Écoptimistes », des hommes et des femmes qui, bien que conscients de la crise écologique, parviennent à dépasser leur écoanxiété et à garder la pêche.

Présentation du livre par son éditeur :

Péril climatique, extinction des espèces, pollutions… N’en jetez plus ! Démoralisée par la litanie quotidienne des mauvaises nouvelles, la journaliste Dorothée Moisan a décidé de réagir. Refusant de céder à l’écoanxiété, elle est partie en quête de personnalités qui, bien qu’aux premières loges du désastre, trouvent des raisons de vivre, de lutter, et d’être heureux.

Car effondrement ou pas, on peut garder la pêche ! C’est ce que révèlent ces portraits d’écologistes inspirants qui, non seulement ne cèdent pas à l’écoanxiété, mais rebondissent par l’action, la créativité, le rire, la transmission ou l’engagement. Pleinement conscients de la crise écologique, l’humoriste Guillaume Meurice, le jardinier Gilles Clément, la maire Léonore Moncond’Huy, la glaciologue Heïdi Sevestre, l’ingénieur Corentin de Chatelperron, l’écologue Franck Courchamp, la facilitatrice de transition Anne de Béthencourt, l’étudiante Louise Arrivé ou le père de famille Guillermo Fernandez arrivent encore à s’amuser. Et c’est diablement communicatif ! Ils ont trouvé l’astuce philosophale pour se battre en gardant le sourire et nous livrent leurs réjouissantes recettes de survie. Afin que nous devenions, nous aussi, des écoptimistes !

Dorothée Moisan a longtemps été journaliste à l’ AFP . Indépendante depuis 2018, elle a choisi d’explorer les abîmes climatiques et environnementaux. Journaliste d’investigation, elle a publié notamment Les plastiqueurs. Enquête sur ces industriels qui nous empoisonnent (Kero, 2021) et Le Justicier. Enquête sur un président au-dessus des lois (Éditions du Moment, 2011).

Les Écoptimistes — Remèdes à l’écoanxiétéarticle, de Dorothée Moisan, aux éditions Seuil/Reporterre, février 2023, 192 p., 13,50 euros.

