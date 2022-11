Les Européens toujours accros aux sacs en plastique

En bref — Pollutions

Remplacer son sac plastique par… un sac plastique ! Selon les données d’Eurostat, en 2020, chaque Européen a utilisé 87 sacs plastiques « légers » — dont l’épaisseur ne dépasse pas 50 micromètres. Soit six de moins qu’en 2019, pour un gain total de 400 millions de sacs sur les 39 milliards consommés chaque année par l’Union européenne. Mais cette diminution est très exactement compensée par le recours aux sacs plastiques « très légers » — destinés à l’alimentation pour garantir l’hygiène, ceux que l’on retrouve en supermarché à proximité des produits vendus en vrac ou des fruits et légumes —, qui sont non réglementés. Leur consommation a grimpé de 400 millions d’exemplaires, pour atteindre 14,7 milliards en 2020.

Avec près de 300 sacs employés chaque année par personne, la Lituanie est la championne européenne de consommation de sacs en plastique, suivie par la Tchéquie (251) et la Lettonie (229). À l’inverse, les Belges, les Portugais et les Polonais sont particulièrement économes, avec respectivement 10, 17 et 20 sacs par personne. Une directive européenne de 2015 prévoit que les Européens consomment moins de 40 sacs plastiques par an, à l’horizon 2025, rappelle Contexte.

📨 S’abonner gratuitement aux lettres d’info Abonnez-vous en moins d'une minute pour recevoir gratuitement par e-mail, au choix tous les jours ou toutes les semaines, une sélection des articles publiés par Reporterre. S’abonner

Après cet article Quotidien Du plastique plein les fruits et légumes