Les clients des taxis et VTC veulent des « courses zéro émission »

Trois associations — Respire, Transport&Environment et SumOfU — ont publié mercredi 29 janvier un sondage qui montre que près de 80 % des jeunes « qui utilisent des taxis ou des VTC se déclarent prêts à payer un peu plus pour une course zéro émission ».

Le sondage, réalisé dans 7 pays d’Europe sur plus de 12.000 personnes montre que cette tendance est plus forte chez les jeunes : 78 % des jeunes de 18 à 24 ans (et 61 % des personnes sondées en général) accepteraient de payer un peu plus cher pour circuler dans un véhicule propre, électrique ou hydrogène. Pour les associations, « c’est le signe que les compagnies VTC — au premier rang desquelles Uber — doivent améliorer leur offre ».

Cela, alors qu’une étude récente de Transport&Environment a montré qu’Uber était responsable à Paris et à Londres, ses deux principaux marchés européens, de 500.000 tonnes de CO 2 par an, l’équivalent des émissions de 250.000 voitures.

Ce sondage fait écho à une campagne internationale contre Uber, qui s’appuie en France sur une pétition qui a reçu plus de 17.000 signatures, et qui demande :

Des véhicules 100 % propres (électriques ou hydrogène) d’ici 2025. 90 % des VTC circulant dans nos rues sont des véhicules diesel, principaux émetteurs d’oxydes d’azote ( NO x ) qui ont des effets graves sur la santé.

% propres (électriques ou hydrogène) d’ici 2025. 90 % des circulant dans nos rues sont des véhicules diesel, principaux émetteurs d’oxydes d’azote ( ) qui ont des effets graves sur la santé. Des trajets 100 % « safe », pour que les utilisatrices et les utilisateurs soient en sécurité. Plusieurs agressions sexuelles ont récemment été révélées.

% pour que les utilisatrices et les utilisateurs soient en sécurité. Plusieurs agressions sexuelles ont récemment été révélées. Des contrats 100 % éthiques, avec des impôts et des charges sociales payés en France et des salaires décents pour les chauffeurs. En 2017, Uber a payé à peine 1 million d’euros d’impôts en France car il ne déclare qu’une infime partie de son chiffre d’affaire.

Cette campagne demande aux candidats à la mairie de Paris de s’engager à agir sur ce sujet.