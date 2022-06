Les dirigeants du G7 s’accordent sur la création d’un « club climat »

En bref — Climat

Les dirigeants du G7 se sont accordés sur la création d’un « club climat », ont-ils déclaré dans un communiqué, à l’issue du sommet qui s’est tenu en Allemagne du dimanche 26 au mardi 28 juin.

Ce club est destiné à « accélérer l’action pour le climat » et « l’application effective de l’Accord de Paris », ont expliqué les chefs d’État et de gouvernement de l’Allemagne, du Canada, des États-Unis, de l’Italie, du Japon et de la France, qui se réunissaient à Elmau, en Bavière.

Les membres de ce club s’entraideraient en « se partageant leurs meilleures pratiques […] pour réduire les émissions [de gaz à effet de serre], telles que la tarification explicite du CO 2 et d’autres stratégies de réduction des émissions de dioxyde de carbone », ont-ils précisé.

Ce club, qui doit voir le jour d’ici la fin de l’année 2022, sera ouvert aux partenaires du G7, et notamment aux membres du G20, ainsi qu’aux autres gros émetteurs de gaz à effet de serre.

