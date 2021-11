Les entreprises privées ont saboté la COP26 ? À nous d’agir

Tribune — COP26

Plus de 200 universitaires du monde entier ont critiqué la mainmise des entreprises sur le sommet climatique de Glasgow et appellent à une véritable « révolution verte » pour atténuer l’effondrement des sociétés. Après la publication du projet de décision globale de la COP26 de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), ils ont signé une lettre publique. La liste complète des signataires, issus de plus de trente pays, figure ci-dessous. Suivez les réactions ici.

Cet été, le résumé international officiel [le rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, Giec] de la science du climat a annoncé que nous faisons face à une augmentation des catastrophes et dérèglements, touchant en premier et majoritairement les plus pauvres. Une fuite d’un autre rapport de ce même groupe [1] identifie le besoin de transformer nos systèmes économiques si l’on veut garder une chance raisonnable de limiter les pertes et dommages.

Pourtant, aucun plan de transformation fondé sur une économie plus juste n’a été lancé lors de la COP26, sommet pour le climat, tenu à Glasgow. Pire encore, les engagements volontaires des entreprises ont détourné l’attention au détriment des politiques économiques nécessaires pour réduire le carbone atmosphérique et se préparer à l’aggravation des dérèglements. Ceci malgré des décennies d’initiatives volontaires [2] n’ayant eu aucun impact significatif sur le climat. C’est à la fois contraire à la science et à l’éthique de nier la responsabilité de notre système économique, et qu’il doit être transformé afin de réduire les risques climatiques et s’adapter aux difficultés à venir. Déniant cette réalité, il est prévu de gaspiller d’énormes sommes d’argent dans des machines à capturer le carbone, gourmandes en énergie, mais insignifiantes sur le plan atmosphérique.

Les dirigeants politiques pourraient au contraire communiquer honnêtement avec leurs populations sur les changements nécessaires dans les industries et les modes de vie. Dans le respect de la justice climatique, ils et elles pourraient prendre des décisions immédiates afin de réduire les inégalités à l’échelle nationale et internationale, ce qui est essentiel pour que les changements dans les moyens d’existence se fassent de manière juste et durable.

« Il est temps de prendre des décisions plus radicales et honnêtes. »

Nous sommes des centaines de chercheurs et chercheuses de douzaines de pays différents, affligés par la situation, mais déterminés à ne pas l’ignorer.

Nous pensons que le dévoiement de la COP26 par les entreprises et son échec montrent clairement que c’est via les groupes locaux citoyens et les organisations que doit se construire notre propre réponse face à l’urgence climatique.

Cela implique un plaidoyer politique radical et coordonné, venant d’en dehors du système noyauté par les entreprises, pour une « véritable révolution verte » [3] qui réduira et absorbera de manière significative les émissions de carbone, régénérera la nature et nous aidera à nous adapter. Cela induit aussi des efforts d’« adaptation radicale » conduits par les groupes locaux citoyens, indépendamment des gouvernements et des multinationales.

Les paroles en l’air de Glasgow nous disent qu’il est temps de prendre des décisions plus radicales et honnêtes. Nous devons dénoncer cette croyance disant que les dangers du réchauffement climatique ne vont pas s’aggraver, ou que les grandes entreprises viendront à notre secours. Cette illusion démasquée, nous pourrons contribuer à une autre voie, en espérant que les gouvernements finiront par s’y rallier.

Traduit et diffusé en France par Adaptation radicale France.



Signataires :

John Adams, Emeritus Professor of Organizational Systems, Saybrook University, US

Ira Allen, Associate Professor of Rhetoric, Northern Arizona University, US

Kelly Anthony, Teaching Professor in Public Health, University of Waterloo, CA

Alexandra-Ellen Appel, Personal capacity, Greenpeace, US

Karen Atkinson, Research Associate, University of Liverpool, UK

Adele Aubrey, Humanitarian and Conflict Response Institute, University of Manchester, UK

Susan Bailey, Senior Lecturer, Edith Cowan University, AU

Bobby Banerjee, Professor, City University of London, UK

Wolmet Barendregt, Assistant Professor, Eindhoven University of Technology, NL

Aurelien Barrau, Professor of Astrophysics, Universite Grenoble-Alpes, FR

Franz Baumann, Visiting Research Professor, New York University, US

Jem Bendell, Professor, University of Cumbria, UK

Geoff Berry, Ecophilosopher, International Ecopsychology Society, AU

Gerd Bongs, Food chemist, Dr Gerd Bongs Scientific Consulting, DE

Dalila Bovet, Ethologist, Universite Paris Nanterre, FR

Martin Bowen, Physics Research Director, CNRS, FR

Clara Breteau, Post-doctoral researcher in geography and environmental aesthetics, Universite de Caen, FR

Lajos Brons, Adjunct Professor of Philosophy, Lakeland University Japan, JP

Jason Brownlee, Professor of Government, University of Texas at Austin, US

Hedy Bryant, Facilitator and educator for living systems informed practice., HARK Facilitation Services, AU

Daniel Buckles, Adjunct Research Professor, Carleton University, CA

Tony Budak, Hubbard, TimeBank Mahoning Watershed, US

Colin Butler, Honorary Professor, Australian National University, AU

Shelagh Campbell, Professor Emerita, University of Alberta, CA

Valentina Carbone, Professor, ESCP, FR

Hamilton Carvalho, Doctor, USP, BR

Eric Cavalcanti, Associate Professor, Griffith University, AU

Nicolas Ceasar, Head of Coaching Faculty, NatWest Group, UK

Pierre Ceccaldi, R & I Consultant, Freelance, FR

Gauthier Chapelle, In-Terre-dépendant researcher, GIRAF, BE

Peter Choate, Professor Social Work, Mount Royal University, CA

Yves Cochet, Former Minister of the Environment, France, Institut Momentum, FR

Karen Cohen, retired Public Health Physician, New Mexico Department of Health, US

Claire Collot, Neurobiologiste, Industrie pharmaceutique, FR

Mickael Coriat, Astrophysicist, IRAP - University Toulouse 3, FR

Lilas Courtot, Postdoctoral Researcher, UCL Cancer Research, UK

Travis Cox, Chair, Masters in Ecopsychology, Naropa University, US

Stef Craps, Professor of English Literature, Ghent University, BE

Elspeth Crawford, Retired lecturer, University of Edinburgh, UK

Michel Cucchi, Assistant Director, University Hospital of Lille, FR

Hamish Cunningham, Professor, University of Sheffield, UK

Marc Deconchat, Senior scientist, INRAE, FR

Nicolas Dendoncker, Professor of Geography, University of Namur, BE

Michel Dobrijevic, Astrophysicist, Universite de Bordeaux, FR

Elizabeth Downing, Climate educator, US

Fae Dremock, Assistant Professor, Environmental Studies, Ithaca College, US

Hannah Dugdale, Professor of Evolutionary Medicine, University of Groningen, NL

Sophie Eberhardt, Researcher, Lepac, FR

Edina Eberhardt-Toth, Enseignante-chercheure en finance et gouvernance socialement responsables, ICN Business School, NL

Natalia Eernstman, Senior Lecturer, Plymouth College of Art, UK

Markus Egermann, Head of Research Area « Sustainability Transformations in Cities and Regions », Leibniz Institute of Ecological Urban and Regiional Development, DE

Hans Eickhoff, Investigator, Degrowth Network Portugal, PT

Duane Elgin, Co-director, Choosing Earth, US

James Engell, Professor, Harvard University Center for the Environment, US

Sherry Falsetti, Clinical Psychologist, Enlighten Mind Body Wellness LLC, US

Alison Farmer, Change Manager, Independent, US

Louise Farquharson, Assistant Research Professor, University of Alaska Fairbanks, US

Tina Fields, Professor of Ecopsychology, Naropa University, US

Rachel Forgasz, Senior Lecturer, Faculty of Education, Monash University, AU

Frank Frantisak, Retired, CA

Tomasz Ganicz, Assistant Professor, Technical University of Lodz, PL

Bruno Gayral, Researcher, CEA-Grenoble, FR

Richard Gill, Emeritus Professor of Mathematical Statistics, Mathematical Institute, Leiden University, NL

Barry Gills, Scientist, University of Helsinki, UK

Alix Goguey, Associate Professor, Grenoble Alpes University, FR

Anthony Goodchild, Veterinary Epidemiologist (retired), Animal & Plant Health Agency, UK

Joyce Green, Professor, University of Regina, CA

Caspar Hallmann, Research, Radboud University, NL

Trevor Hancock, Professor Emeritus, School of Public Health and Social Policy, University of Victoria, CA

Stephen Healy, Honorary Senior Lecturer, UNSW, AU

Stephanie Heil, PhD, Research Engineer, Linkoeping University, Sweden, SE

Ruben Heleno, Professor, University of Coimbra, Portugal, PT

Krista Hiser, Professor, University of Hawaii System, US

Wendy Hollway, Emeritus Professor of Psychology, Open University, UK

Lummina Horlings, Professor Socio-Spatial Planning, University of Groningen, NL

Nick Hostettler, Senior Lecturer in Politics and International Relations, Queen Mary University of London, UK

Mario Huettenhofer, Chemist, University of Konstanz, Germany, DE

Jean-Michel Hupe, Researcher in political ecology, CNRS, IT

Ruth Irwin, Professor of Education, RMIT University, AU

Robert R. Janes, Independent archaeologist, Coalition of Museums for Climate Justice, CA

Sophie Javerzat, Professor of Genetics, University of Bordeaux, FR

Nico Jenkins, Asst Professor of Philosophy and Critical theory, Maine College of Art, US

Jeremy Jimenez, Assistant Professor of Education (Foundations and Social Advocacy), SUNY Cortland, US

Dr Rebecca Johnson, Consultant Clinical Psychologist, University Hospitals Birmingham NHS Foundation Trust, UK

Etienne-Pascal Journet, Researcher in Agronomy, CNRS, FR

Mike Joy, Senior researcher/ecologist, Victoria University, HK

Darlene Juschka, Associate Professor, University of Regina, CA

Peter Kabachnik, Professor of Geography, College of Staten Island, The City University of New York (CUNY), US

Sean Kelly, Professor and author, California Institute of Integral Studies, US

Chrislain Eric Kenfack, Postdoctoral Fellow, University of Alberta, CA

Peter Kindfield, Founder and Lead Teacher, Hilltop Education Connections, US

Carola Kloeck, assistant professor, Sciences Po Paris, DE

Eva Lantsoght, Professor, Universidad San Francisco de Quito, EC

Julie Lavie, Researcher in Genetics, University of Bordeaux, FR

Charles Le Feuvre, Deputy Executive Director, Psychology for a Safe Climate, Melbourne, Australia, AU

Karine Leblanc, Researcher in Oceanography, CNRS, FR

Jonathan Leighton, Executive Director, Organisation for the Prevention of Intense Suffering (OPIS), GR

Greg Lennon, Scientist, CarLen5050, US

Joel Levey, Founder, Wisdom at Work, US

Thomas Love, Professor Emeritus of Anthropology, Linfield University, US

Irene Malvestio, postdoc, Universitat de Barcelona, SP

Panos Mantziaras, Director, Fondation Braillard Architectes, Geneve, FR

David Mark Welch, Senior Scientist, Marine Biological Laboratory, US

Thomas Marois, Senior Lecturer, SOAS University of London, FR

Clemence Marque, Pharmacist (PharmD), Adrastia, FR

Philippe Marquet, Associate Professor, University of Lille, FR

Miguel Martinez Ramos, TEU, Universitat Jaume I, ES

Thierry Masson, Researcher (Mathematical Physics), CNRS, FR

Pascal Maugis, Researcher, LSCE, FR

Stella Nyambura Mbau, Climate Resilience consultant, LOABOWA, KE

Deena Metzger, Teacher/Writer, Dare, US

Paul Morgan, Professor, West Chester University of Pennsylvania, US

Susanne Moser, Ph.D., Director, Susanne Moser Research & Consulting, US

Eleonore Mounoud, Associate Professor in Organisation Studies, CENTRALESUPELEC, FR

David F Murphy, Academic Lead, Initiative for Leadership & Sustainability (IFLAS), University of Cumbria, UK

Chris Murray, Emeritus Staff Scientist, Pacific Northwest National Laboratory, Richland, WA, USA, US

Wolfgang Nitschke, Senior Scientist, CNRS, FR

Henrik Nordborg, Rapperswil, OST Ostschweizer Fachhochschule, CH

Elisabeth Oelmann, Consultant for Internal Medicine, Pharmaindustry, UK

Leif Ohlsson, Peace & Development Researcher (ret.), Peace & Development Research Institute, Uni of Gothenburg, SE

Adi Ophir, Professor Emeritus, Tel Aviv University, Visiting Professor of the Humanities, Brown University, US

Miguel Pajares, Social anthropologist, University of Barcelona, ES

Michal Palasz, Assistant Researcher, Jagiellonian University in Krakow, PL

Geremy Panthou, Climatology Lecturer, Universite Grenoble Alpes, FR

Lilli Papaloizos, Lecturer, University of Basel Switzerland, FR

Yin Paradies, Professor of Race Relations, Deakin University, AU

Richard Parncutt, personal, University of Graz, Austria, AT

Ronald Parry, Concerned scientist, Rice University, US

David Peters, Emeritus Professor Integrated Healthcare, University of Westminster, UK

David Phillips, Professor, University of Southampton, UK

Morgan Phillips, Director, The Glacier Trust, UK

Clifford Pickett, Jr., Molecular Biologist, Swarthmore, US

Catherine Price, Clinical Psychologist Registrar, Child Development Service, AU

Aleksis Pirinen, PhD in AI, Lund University, SE

Igor Polskiy, board member, GEN-Russia, RU

Charlotte Portelli, Sustainable Program Officer, Auraimpact, MX

Emmanuel Prados, Head of the INRIA research team STEEP, INRIA, FR

Marion Princaud, Founder, Waste Hunter, FR

Sally Prebble, Clinical Psychologist, University of Auckland, NZ

Laszlo Rampasek, CEO, OurOffset Nonprofit LLC, HU

Terry Rankin, Activist, Retired, US

John Rapko, Writer/Lecturer, College of Marin, US

Rupert Read, Associate Professor of Philosophy, University of East Anglia, UK

William Rees, Professor Emeritus Ecological Economics, University of British Columbia, CA

Philippe Ricordeau, public health doctor, retired, FR

Bernardino Roca, Infectious Disease Physician, Hospital General Universitario of Castellon, Spain, ES

Philippe Roche, Researcher, CNRS, FR

Jane Rogers, Professor Emerita, XR Activist, Sheffield Hallam University, UK

Peter Roopnarine, Curator, California Academy of Sciences, US

Shawn Rosenheim, Professor of English, Williams College, US

Pauline Rummel, Postdoc, scientific employee, Georg-August-Universitat Goettingen, DE

Sparsha Saha, Lecturer, Harvard University, US

Noel B. Salazar, Professor in Social and Cultural Anthropology, KU Leuven, BE

Steven Salmony, Pittsboro, AWAREness Campaign on The Human Population, US

Geoffrey Samuel, Emeritus Professor, Cardiff University, AU

Thibault Sana, Researcher, INRAE, FR

JP Sapinski, Assistant Professor of Environmental Studies, Universite de Moncton, CA

Joachim Schwartz, CEO, alex2020 GMBH, CH

Hans Schaefers, Professor, University of Applied Sciences (HAW Hamburg), GE

Johannes Scheppach, Doctor, Charite University Medicine Berlin, DE

Pierre Yves Schobbens, Professor, University of Namur, BE

Pablo Servigne, Doctorate of Science, Université libre de Bruxelles, FR

Orrin Shindell, Professor, Trinity University, US

Kirsten Shukla, Consultant Child and Adolescent Psychiatrist, Oxford Health NHS Trust, UK

Amanda Shuman, Researcher and lecturer, University of Freiburg, DE

Martin Siefkes, Research Associate, University of Technology Chemnitz, DE

Pritam Singh, Professor Emeritus, Oxford Brookes University, Oxford, UK, UK

Clelia Sirami, Researcher in ecology, INRAE, FR

Richard Smart, Geotechnical Engineer, N/A, AU

Michael Smith, Professor of History and Environmental Humanities, Ithaca College, US

Ashley South, author, researcher and consultant., Chiang Mai University, TH

Milena Stefanovic, Programme Manager, European Fund for the Balkans, RS

Melissa Sterry, Design Scientist, Complex Systems Theorist, Futurologist, Bioratorium, FR

Victoria Stevens, Retired protected areas ecologist, BC Parks, CA

Brian Stewart, Professor of Physics, Wesleyan University, US

Stephen Sterling, Emeritus Professor of Sustainability Education, University of Plymouth, UK

Cedric Sueur, Professir, Université de Strasbourg, FR

Heather Sullivan-Catlin, Professor of Sociology, State University of New York - Potsdam, US

Frederic Sultana, Research for Sport and Exercise Sciences, Retirement, FR

Lars Tranvik, Professor, Uppsala University, SE

Elia Valentini, Senior Lecturer, University of Essex, UK

Jan van Boeckel, Professor art & sustainability, Hanze University of Applied Sciences, NE

Els van Ooijen, Psychotherapist, Nepenthe Consulting, UK

Charles Vanwynsberghe, Associate Professor, ISEN Yncrea Ouest, FR

Madis Vasser, Advocacy expert, Estonian Green Movement, EE

Gwen Vaughan, Founder, The Living Earth Foundation, UK

Bruno Villalba, Professeur science politique, AgroParisTech, FR

Malika Virah-Sawmy, Researcher, Humboldt universidad zu Berlin, DE

Fleur Visser, Senior Lecturer Physical Geography, University of Worcester, UK, UK

Linda Vogelsong, Founder, WovenStory Productions, US

Stephane Vuilleumier, Professor of Environmental Biology and Microbiology, Universite de Strasbourg, FR

Ruth Wallen, Co-Chair MFA in Interdisciplinary Arts, Goddard College, US

Arthur Weaver, independent scientist, no affiliation, US

Martin Weinel, Research Associate, Cardiff University, UK

Dietmar Weinmann, Physicist, CNRS, DE

Carol Wellwood, Botanist & Agroecologist, Freelance, UK

Russell West-Pavlov, Professor, University of Tubingen, Germany, DE

Sarah Williams, University Lecturer, University of Cumbria, IE

Marc Wilson, Retired psychologist, AU

David Windt, Physicist, Reflective X-ray Optics LLC, US

Jason Wirth, Professor of Philosophy, Seattle University, US

