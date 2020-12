Les riches Européens polluent plus que les pauvres, et de plus en plus

Durée de lecture : 2 minutes

Les riches polluent toujours plus que les pauvres. Tel est le résultat du dernier rapport d’Oxfam publié le 8 décembre.

Il révèle que, depuis les années 1990, les 10 % des Européens les plus riches sont responsables de plus d’un quart (27 %) des émissions de l’Union européenne, soit autant que la moitié la plus pauvre de la population européenne. Pire, ils ont augmenté leurs émissions de 3 %. Quant aux 1 % les plus riches, ils ont augmenté leurs émissions de 5 %.

Pendant ce temps, la moitié la plus pauvre de la population européenne a réduit ses émissions de près d’un quart (24 %), et les citoyens « à revenus moyens » de 13 %.

Le rapport révèle aussi de fortes inégalités en matière d’émissions entre les pays. Les 10 % des plus riches Allemands, Italiens, Français et Espagnols (soit quelque 25,8 millions de personnes) sont collectivement responsables du même volume d’émissions que l’ensemble de la population des 16 États membres réunis (soit environ 84,8 millions de personnes).

Cependant, en raison des inégalités croissantes et de la dépendance au charbon, les 10 % de citoyens les plus riches de Pologne (soit quelque 3,8 millions de personnes) sont responsables de plus d’émissions que la population entière de pays comme la Suède ( environ 9,8 millions d’habitants) ou la Hongrie (environ 9,9 millions d’habitants).

Cette étude montre que la lutte contre les inégalités en matière d’émissions de CO 2 est à la fois essentielle pour atteindre le nouvel objectif climatique de l’UE pour 2030 mais aussi pour assurer une reprise économique rapide, équitable et durable après la pandémie de Covid-19.

Photo : Oxfam graphique qui montre les émissions par habitant (tCO 2 /an) par groupe de revenus dans l’ UE en 1990 et 2015.

