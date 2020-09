Les 1 % les plus riches sont les premiers responsables du changement climatique

Les 25 dernières années ont été marquées par une croissance sans précédent des émissions de dioxyde de carbone (CO 2 ). Sur cette période, les 1 % les plus riches de la population mondiale ont été responsables de plus du double des émissions de CO 2 que la moitié la plus pauvre de l’humanité (environ 3,1 milliards de personnes). Et la France n’échappe pas à cette tendance, montre le nouveau rapport Combattre les inégalités des émissions de CO 2 d’Oxfam, issu de recherches menées avec le Stockholm Environment Institute (SEI).

Le rapport présente une analyse des émissions liées à la consommation de différents groupes de revenus entre 1990 et 2015, 25 années au cours desquelles l’humanité a doublé la quantité de dioxyde de carbone émise dans l’atmosphère. En voici les résultats :

Au niveau mondial, les 10 % les plus riches de l’humanité ont été à l’origine de plus de la moitié (52 %) des émissions cumulées entre 1990 et 2015. Et les 1 % les plus riches représentaient à eux seuls plus de 15 % des émissions cumulées pendant cette période, soit plus que les émissions totales cumulées de l’ensemble des citoyen-ne-s de l’Union européenne ( UE ), et deux fois plus que la moitié la plus pauvre de l’humanité (7 %).

En France, les inégalités sont aussi très marquées : sur la période 1990-2015, les 10% les plus riches ont été responsables de plus d'un quart des émissions cumulées de CO 2 (27%), soit presque autant que la moitié la plus pauvre de la population française (28%). Et en 2015, l'empreinte carbone moyenne des 1 % les plus riches était 13 fois plus élevée que celle des 50% les plus pauvres (50,7 tonnes de CO 2 par an contre 3,9 tonnes de CO 2 )

Pour Armelle Le Comte, responsable du plaidoyer climat chez Oxfam France, « la surconsommation d’une minorité aisée alimente la crise climatique, mais ce sont les communautés pauvres et les jeunes générations qui en paient le prix fort. »