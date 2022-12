En bref — Transports

Les trottinettes électriques sont « un problème sanitaire majeur » pour l’Académie de médecine. Dans un récent rapport, elle montre que le nombre de blessés lié à ces engins a augmenté de près de 180 % entre 2019 et 2022.

Les traumatismes concernent principalement les avant-bras, les coudes, les poignets, mais aussi la tête (traumatismes crâniens, fractures de de la mâchoire...), car 90 % des utilisateurs de trottinettes en libre-service ne portent pas de casque. Dans les trois quarts des cas, il s’agit de chutes isolées, dues à de l’inattention ou à un déséquilibre, associées à une vitesse excessive, à l’utilisation d’un téléphone portable ou à la consommation d’alcool. Les accidents en trottinettes peuvent aussi être mortels. Fin août, un bilan partiel de la sécurité routière faisait état de 19 décès depuis le début de l’année 2022.

Les mineurs n’ont plus le droit de se déplacer à Paris en trottinette électrique

L’Académie de médecine préconise des normes de fabrication plus strictes, comme la présence obligatoire de clignotants, des plateformes plus larges (elles mesurent en moyenne 14 cm de large, il en faudrait 10 de plus pour qu’un adulte puisse poser ses pieds côte à côte), ainsi qu’une réflexion sur le partage de l’espace public dans les centres urbains. Depuis le 1er décembre, les mineurs n’ont plus le droit de se déplacer à Paris en trottinette électrique et la mairie pourrait décider de ne pas renouveler la licence des trois opérateurs, Lime, Dott et Tier, qui s’achèvera le 23 mars prochain.

