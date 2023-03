Mégabassines : Julien Le Guet déféré après sa garde à vue

En bref — Mégabassines

Julien Le Guet, porte-parole du collectif Bassines non merci, a été déféré devant le procureur à Niort vendredi 17 mars, à 14 h 30, a annoncé la Confédération paysanne dans un tweet. Cette mesure de contrainte intervient à l’issue de son placement en garde à vue le matin même.

Le militant avait été convoqué par la gendarmerie pour sa participation à la manifestation qui avait réuni des milliers de personnes sur le chantier d’un de ces gigantesques réservoirs à Sainte-Soline (Deux-Sèvres), en octobre dernier.

« Répression scandaleuse, notre détermination pour défendre un partage équitable de l’eau ne faiblira pas », a réagi le syndicat agricole, qui a dénoncé cette privation de liberté intervenant une semaine avant la « mégamobilisation contre les mégabassines » du 24 au 26 mars dans le Poitou. Le collectif Bassines non merci a appelé à un soutien massif « sur place et sur les réseaux sociaux ».

En parallèle, on apprenait le 15 mars que l’Association de protection d’information et d’études de l’eau et de son environnement (APIEEE) s’était vu couper une subvention et exclure des instances de concertation liées à l’eau du département des Deux-Sèvres. Son tort ? « Avoir semble-t-il exprimé après la manifestation [d’octobre dernier] le fait que le climat anxiogène ait empêché l’association d’y participer. D’avoir dénoncé également la démesure de la présence de gendarmerie et de la répression policière », a pointé France Nature Environnement dans un communiqué.

La semaine dernière, la préfecture des Deux-Sèvres avait annoncé l’interdiction de la manifestation prévue le 25 mars prochain à Sainte-Soline et Mauzé-sur-le-Mignon. Dans la foulée, les organisateurs avaient répliqué par un communiqué limpide : « Nous affirmons que ces manifestations auront bien lieu. Comme lors des manifestations précédentes, nous invitons la population à ne se laisser aucunement décourager par ces interdictions et ne pas céder sur son droit fondamental à manifester. »

