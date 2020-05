PODCAST- Éboueurs et éboueuses, ils étaient « invisibles », mais en première ligne face au virus

[INVISIBLES #3] - Éboueur from Caroline Delboy on Vimeo.

Présentation de l’émission par la journaliste Caroline Delboy, dont le travail a été diffusé sur Radio Parleur :

INVISIBLES est un série documentaire, photo et sonore, qui donne la parole à celles et ceux dont on parle beaucoup, mais qu’on entend peu. Les métiers de première nécessité qui continuent de sortir pour travailler et n’ont souvent pas d’autre choix que de s’exposer au virus pour continuer à vivre.

Loin des clichés, on y découvre la diversité des expériences de ces travailleurs et de ces travailleuses, de leurs questionnements et des épreuves qu’ils et elles traversent. Ce sont leur voix et leurs photos qui nous transportent dans leur quotidien non confiné. Une invitation à se questionner plus largement sur ce que cette pandémie et le confinement révèlent de nos valeurs et de notre système de société.

Pendant tout le confinement, les éboueurs et éboueuses ont collecté nos ordures ménagères dans les rues matin, midi et soir. Ils ramassent aussi les gants et masques jetés par terre à longueur de journée. Dans cet épisode, Judicaël Dissake, Stéphane Morin, Wilfrid et Christophe Farinet nous racontent leur quotidien d’agents de propreté en temps de pandémie, la façon dont les regards sur leur profession ont soudainement changé, mais aussi et surtout, les combats à mener pour améliorer leurs conditions de travail et l’organisation du traitement de nos déchets.

Les précédents épisodes de la série :

