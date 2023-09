Plus de 75 pays s’engagent à protéger la haute mer

C’est plus que ce qui était espéré : au moins 75 pays ont signé le 1ᵉʳ traité international de protection de la haute mer, lors de l’Assemblée générale des Nations unies, du 20 au 22 septembre. Parmi les signataires, figurent les États-Unis et la Chine, deux pays dont l’engagement était attendu.

Ce texte, qui vise à protéger les eaux internationales, a été élaboré après quatre ans de négociations et un accord historique, le 5 mars dernier, entre les États membres de l’Organisation des Nations unies (ONU).

Avec ce traité, les pays devront s’engager à protéger 30 % des océans du monde d’ici à 2030 et à se partager équitablement les ressources marines vivantes (poissons, algues, micro-organismes, etc.). « Le texte prévoit, pour la première fois, un processus pour créer des aires marines protégées en haute mer. C’est vraiment révolutionnaire », estimait Klaudija Cremers, chercheuse en politique maritime internationale à l’Institut du développement durable et des relations internationales (Iddri), lors d’une interview donnée à Reporterre en juin dernier.

Le processus d’adoption n’est cependant pas finalisé. Au moins 60 pays signataires doivent désormais ratifier le traité pour que celui-ci puisse entrer en vigueur. Ce qui peut prendre encore de longs mois, dans certains pays le passage devant les parlements ou assemblées représentatives étant indispensable.

