Pollution : les Londoniens mis en garde contre les activités de plein air

En bref — Pollutions

Si les Londoniens doivent se confiner, ce n’est pas, cette fois-ci, à cause de la pandémie mais à cause de la pollution. Dans la capitale anglaise, la mauvaise qualité de l’air a atteint des records, vendredi 14 janvier. Elle dépasse les seuils les plus élevés mesurés et n’avaient pas été atteints depuis mars 2018.

Les Londoniens sont sommés de réduire leur activité physique à l’extérieur. Le gouvernement conseille aux personnes âgées et aux personnes souffrant de problèmes pulmonaires ou cardiaques d’éviter complètement les activités en plein air. Même les personnes en bonne santé devraient « réduire l’effort physique, en particulier à l’extérieur, surtout si vous ressentez des symptômes tels qu’une toux ou un mal de gorge », selon The Guardian.

Cette situation est due à un anticyclone qui couvre l’Europe occidentale et à une absence de vent. Les émissions des véhicules et d’autres polluants ne sont pas dispersées. Sadiq Khan, le maire de la capitale britannique, a déclaré que l’utilisation de la voiture était revenue à des niveaux proches de ceux antérieurs à la pandémie. L’effet sur les habitants pourrait être désastreux, a-t-il ajouté. « Si nous ne redoublons pas d’efforts pour offrir un avenir plus vert et plus durable, nous remplacerons une crise de santé publique par une autre — causée par l’air sale et les routes encombrées. »

📨 S’abonner gratuitement aux lettres d’info Abonnez-vous en moins d'une minute pour recevoir gratuitement par e-mail, au choix tous les jours ou toutes les semaines, une sélection des articles publiés par Reporterre. S’abonner

Commentaires