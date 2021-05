Qui est Jean-Marc Jancovici ? L’enquête de Reporterre

Enquête — Climat

Polytechnicien au franc-parler et brillant vulgarisateur, Jean-Marc Jancovici est adulé par certains autant qu’il agace nombre d’experts. Dans une enquête en trois volets, Reporterre fait le portrait de ce défenseur du nucléaire engagé dans la lutte contre le changement climatique, et analyse sa réthorique et sa vision du monde.

[1/3] « On ne parle pas assez du génie de Jean-Marc Jancovici »

Jean-Marc Jancovici en juillet 2019. © Cyrille Choupas pour Socialter

« Meilleur expert mondial du CO 2 », « gourou », « génie absolu »… Qui est vraiment Jean-Marc Jancovici, polytechnicien au franc-parler et brillant vulgarisateur, adulé par certains et agaçant nombre d’experts ? Portrait d’un ingénieur concepteur du bilan carbone, nucléariste engagé dans la lutte contre le changement climatique, et prospère patron de PME

[2/3] Jean-Marc Jancovici : « Je ne suis pas un scientifique »

Jean-Marc Jancovici à droite, lors d’un colloque à l’École polytechnique, intitulé « RéfleXions : Chercher, former et agir pour le développement durable ».

Jean-Marc Jancovici parle du climat, de l’énergie, de l’économie, mais en dehors du bilan carbone, il n’est pas un expert ni un scientifique, et il le reconnaît. Si plusieurs de ses constats, repris de la pensée écologiste, sont exacts, il multiplie erreurs et argumentations discutables sur l’énergie et le nucléaire.

[3/3] Jean-Marc Jancovici, polytechnicien réactionnaire

Jean-Marc Jancovici en octobre 2020. © Bruno Lévy

Selon le brillant vulgarisateur, nucléariste et prospère patron de Carbone 4, le changement climatique ne se résoudra pas « sans l’usage de la contrainte », la démocratie se réduirait au vote et le capitalisme n’aurait rien à se reprocher dans le désastre actuel.

