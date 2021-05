Reporterre sur France Inter : les smartphones reconditionnés, une solution anti-gaspi

Numérique

Tous les mardis, Reporterre intervient dans La Terre au carré, l’émission d’environnement de France Inter. Mardi 18 mai, Justine Guitton-Boussion a présenté l’enquête de Reporterre sur les téléphones reconditionnés. « 75 % de l’impact écologique d’un smartphone est lié à sa fabrication, donc acheter un téléphone qui a déjà été fabriqué fera un différentiel écologique très important », affirme Erwann Fangeat, ingénieur au sein de la direction économie circulaire et déchets de l’Agence de la transition écologique (Ademe). Toutefois, certains appareils reconditionnés semblent « plus écologiques » que d’autres. Tout dépend de l’origine du smartphone (a-t-il été collecté en France ?) et de son lieu de reconditionnement.

Chronique de la Terre au carré du 18 mai 2021.

