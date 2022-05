Sécheresse en Somalie : les enfants forcés d’abandonner l’école

En bref — Climat

En Somalie, 420 000 enfants risquent d’abandonner l’école à cause de la sécheresse. 189 000 filles seront alors plus exposées aux risques de mariages précoces et aux mutilations génitales. Les garçons deviendront la cible idéale pour être recrutés dans des activités dangereuses et illégales. Dans un communiqué de presse, l’ONG Care alerte sur les conséquences dramatiques de la sécheresse en Somalie, aggravée par le chaos climatique.

Après quatre années consécutives sans pluie, le pays est au bord de la famine. 7,7 millions de personnes ont besoin d’aide humanitaire et l’agence des Nations unies pour les réfugiés n’a reçu que 5 % de l’argent qu’elle demandait (157 millions de dollars). Les familles n’ont plus d’autre choix que de déscolariser leurs enfants afin qu’ils puissent aider à trouver de la nourriture et de l’eau. « J’étais tellement heureuse d’aller à l’école. J’avais l’impression d’avoir une chance dans la vie. Mais la sécheresse a volé mes rêves, je ne sais pas si je deviendrai un jour médecin comme je l’ai toujours voulu. Je passe maintenant la plupart de mon temps à faire des petits boulots afin que nous puissions acheter de la nourriture. Je dois également marcher des kilomètres pour trouver de l’eau. J’espère qu’un jour je pourrai rejoindre mes amis à l’école, mais pour l’instant, ma priorité c’est la survie de ma famille », témoigne Aisha, 14 ans, comme le rapporte l’ONG.

Care s’inquiète également des conséquences à long terme que ces fermetures et abandons scolaires auront sur le pays. La Somalie compte déjà plus de trois millions d’enfants non scolarisés. Plus de deux décennies de conflit ont paralysé le système éducatif qui souffre aujourd’hui d’un manque cruel d’enseignants qualifiés et de ressources.

