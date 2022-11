Shell, Chevron… 636 lobbyistes des énergies fossiles à la COP27

En bref — COP27

Le ver est dans le fruit. Plus de 600 lobbyistes du secteur des combustibles fossiles sont présents au sommet climatique de la COP27, en Égypte, soit une augmentation de plus de 25 % par rapport à la COP de l’année dernière, à Glasgow. Les industries pétrolières et gazières comptent ainsi 636 représentants à Charm el-Sheikh, selon les ONG Corporate Accountability, Global Witness et Corporate Europe Observatory.

Les organisations ont estimé le nombre de représentants liés à des entreprises de combustibles fossiles, comme Shell, Chevron et BP. Certains pays comprennent également des lobbyistes au sein même de leur délégation, comme les Émirats arabes unis ou la Russie.

En définitive, il y a plus de lobbyistes du secteur des combustibles fossiles que de représentants des dix pays les plus touchés par le changement climatique [1]. Les ONG ont dénoncé cette influence croissance des industries fossiles, qui risque de bloquer les négociations à un moment essentiel. « L’explosion du nombre de délégués de l’industrie montre qu’ils considèrent la COP comme une sorte de carnaval, et non comme un espace pour aborder la crise climatique actuelle et imminente », a déclaré Kwami Kpondzo, des Amis de la Terre Togo.

Pour Phillip Jakpor, de Corporate Accountability, « il est temps de mettre les gros pollueurs dehors ! Fini d’écrire les règles ou de financer les négociations sur le climat ». Une coalition d’ONG a demandé aux organisateurs d’exclure clairement les organisations qui ont des intérêts dans les combustibles fossiles.

