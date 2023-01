Sous pression, LVMH renonce à s’implanter à Polytechnique

En bref — Luttes

Après Total, LVMH. La multinationale de Bernard Arnault a annoncé qu’elle renonçait à s’implanter sur le campus de l’École polytechnique, a annoncé le collectif Polytechnique n’est pas à vendre dans un communiqué daté du 23 janvier.

Cette annonce intervient un an après que Total ait renoncé à s’implanter au sein de l’école, suite à la mobilisation d’associations d’élèves et environnementales.

« Opacité »

Six mois de mobilisation d’élèves et d’anciens élèves ont été nécessaires pour faire plier le géant du luxe. LVMH prévoyait d’acquérir « dans la plus grande opacité » un terrain de 35 000 m² sur le campus de l’école, afin d’y construire un centre dédié au luxe « durable et digital », détaille le collectif Polytechnique n’est pas à vendre.

Le renoncement de Total entérine « l’échec de la stratégie consistant à vendre à la découpe les terrains du campus à de grands groupes », s’est félicité dans un communiqué le secrétaire général de l’association La Sphinx, qui avait déposé deux recours contre ce projet devant le tribunal administratif de Versailles. Les associations disent cependant rester « vigilantes » concernant les liens entre Polytechnique et ses entreprises partenaires.

