Stoppons la chasse aux marmottes !

Des centaines de marmottes sont tuées par les chasseurs chaque année : cette « pratique cruelle et non nécessaire » affecte une population déjà fragile. Voici la lettre de 120 élus au ministre de la Transition écologique.

L’Association Justice Animaux Savoie (AJAS) est l’autrice de cette lettre ouverte adressée au ministre de la Transition écologique. Elle a été signée par 120 élus locaux, des eurodéputés, des parlementaires (dont Manuel Bompard et Julien Bayou) et des anciens élus (dont Corinne Lepage et Cédric Villani).

Monsieur le ministre,

Par la présente, nous, élus locaux et parlementaires, vous demandons de sortir au plus vite la marmotte de la liste des espèces chassables.

La chasse à la marmotte est un loisir purement récréatif qui ne peut en aucun cas tenter de se justifier pour des raisons de régulation ou de lutte contre des dégâts aux cultures. Au contraire, la marmotte joue un rôle écologique important : le broutage augmente la biodiversité végétale locale et son activité fouisseuse contribue à l’aération, au drainage et à la fertilité des sols.

Appréciée des touristes et des randonneurs, les marmottes sont un réel atout touristique notamment dans les régions de montagnes. Présentes sur les cartes postales, reprises dans la communication des collectivités, offices du tourisme et entreprises de nos régions, les marmottes sont constitutives de notre patrimoine naturel, et leur disparition serait dramatique.

Or, leurs populations sont en déclin continu depuis les années 1990. En cause notamment, les comportements inappropriés des randonneurs, certaines pratiques agricoles et pastorales, la présence de chiens dans les alpages, l’artificialisation des sols, la destruction de son habitat, le trafic routier ou encore le réchauffement climatique.

Après une année marquée par la canicule et la sécheresse, ce dernier point est le plus inquiétant. Plusieurs études scientifiques menées dans les Alpes et dans les Pyrénées ont montré l’impact du manque d’enneigement l’hiver sur le comportement et le taux de reproduction des marmottes ainsi que sur la survie des juvéniles. En ce sens, cet été caniculaire a été particulièrement catastrophique pour les marmottes, et les scientifiques ont d’ores et déjà noté qu’elles sont très peu sorties la journée pour s’alimenter et que l’herbe se faisait rare et sèche dans les alpages. Plusieurs articles de presse s’en sont d’ailleurs fait l’écho et n’hésitent plus à évoquer la probabilité de voir la marmotte disparaître des montagnes françaises.

Alors que ce petit rongeur dispose d’un fort capital sympathie, qu’il engendre des retombées économiques importantes pour les acteurs du territoire et à l’heure où sa population décline, il est du devoir des pouvoirs publics de renforcer sa protection, et dans ce contexte, l’interdiction de la chasse à la marmotte est une mesure accessible et importante. En effet, chaque année, ce sont des centaines de marmottes qui sont tuées par les chasseurs, sans aucune nécessité, et il est particulièrement choquant que cette pratique cruelle et sans fondement impacte un effectif de marmottes déjà fragile. Nos concitoyens ne le comprennent pas et ils sont aujourd’hui 49 000 à avoir signé une pétition pour vous demander la fin de cette chasse archaïque.

Une marmotte dans les Écrins. Chaque année, des centaines de ces rongeurs trapus sont tués par les chasseurs. © E.B / Reporterre

Nos voisins italiens ont interdit la chasse à la marmotte en 1992. Dans le Cantal, les Pyrénées-Orientales, la Drôme, la Haute-Garonne, la Haute-Loire ou encore le Puy de Dôme cette pratique n’est plus autorisée depuis au moins 2012. La marmotte est protégée par l’annexe III de la Convention de Berne que la France a ratifiée en 1990. À ce titre, sa gestion doit « être réglementée afin de maintenir les populations hors de danger ». La première mesure à prendre pour protéger la marmotte est donc évidente : interdire sa chasse.

En tant qu’élus, nous sommes soucieux de laisser aux générations futures une planète vivable. Nous voulons que nos enfants puissent avoir l’opportunité de croiser des marmottes vivantes dans nos montagnes, comme nous avons eu l’occasion de le faire nous-mêmes, et non quelques spécimens dans des parcs animaliers ou empaillés dans des musées.

Nous vous demandons, Monsieur le ministre, de mettre fin à cette pratique archaïque et de retirer dans les plus brefs délais la marmotte de la liste des espèces chassables.

Dans l’attente de votre retours, veuillez agréer, Monsieur le ministre, nos salutations républicaines.

Liste des signataires :

- Nadège Abomangoli, députée - Seine-Saint-Denis

- Sandra Afonso Machado, conseillère municipale - Brétigny-sur-Orge (Essonne)

- Gabriel Amard, député - Rhône

- François Arcangeli, conseiller régional Midi Pyrénées, président de la Communauté de communes Cagire Garonne Salat

- Eddine Ariztegui, conseiller municipal - Montpellier (Hérault)

- Sylviane Baudois, adjointe Auch - conseillère communautaire de l’agglomération Grand Auch - Coeur de Gascogne (Gers)

- Julien Bayou, député - Paris

- Arnaud Bazin, sénateur - Val d’Oise, Président de la section "Animal et Société", Vice-président du groupe d’étude "Élevage"

- Jean-Pierre Béguin, conseiller régional AURA (Savoie)

- Lisa Belluco, députée - Vienne

- Nadine Bellurot, sénatrice - Indre

- Laetitia Ben Sadok, conseillère municipale Condition animale et à la biodiversité - Clermont-Ferrand (Puy de Dôme)

- Jean-Claude Bernard, adjoint - Barberaz (Savoie)

- Martine Berry-Sevennes, conseillère municipale - Colomiers (Haute Garonne)

- Marie-Odile Bertrand, conseillère municipale - Colomiers (Haute Garonne)

- Yannick Boireaud, conseiller municipal - La Ravoire (Savoie)

- Arthur Boix-Neveu, maire de Barberaz (Savoie)

- Manuel Bompard, député - Bouches-du-Rhône

- Catherine Bony, conseillère Régionale AURA (Loire)

- Anne Brugnera, députée - Rhône

- Jean-Marie Bugarel, conseiller municipal Condition animale - Villefranche-de-Rouergue (Aveyron)

- Hélène Cabanes, conseillère municipale et métropolitaine - Toulouse (Haute Garonne)

- Patrick Capet, conseiller municipal Condition Animale - Périgueux (Dordogne)

- Damien Carême, eurodéputé

- Aymeric Caron, député - Paris

- Alexandra Caron Cusey, conseillère Régionale AURA (Savoie)

- Patrick Chartier, conseiller municipal - Tournefeuille, Conseiller de Toulouse Métropole (Haute Garonne)

- Florian Chauche, député - Territoire de Belfort

- Françoise Chiappetta, conseillère municipale - Blagnac (Haute Garonne)

- Sophia Chikirou, députée - Paris

- Albane Colin, conseillère Régionale AURA (Ain)

- Viviane Coquillaux, conseillère municipale - La Ravoire (Savoie)

- Florence Cortes, conseillère municipale et communautaire Tarascon-sur-Ariège (Ariège)

- Jean-François Coulomme, député - Savoie

- Renaud Daumas, conseiller régional AURA (Haute Loire)

- Nathalie Dehan, conseillère municipale Condition animale - Vénissieux, Conseillère à la métropole de Lyon - Mission Condition animale (Rhône)

- Catherine Dehay, conseillère municipale Condition animale - Montreuil (Seine Saint Denis)

- Gwendoline Delbos-Corfield, eurodéputée

- Dominique Denis, adjointe - Lauzerte (Tarn et Garonne)

- Amandine Dewaele, conseillère Régionale Nouvelle Aquitaine (Corrèze)

- Loïc Dombreval, docteur vétérinaire - Rapporteur général de la loi contre la maltraitance animale

- Michel Dyen, maire de Saint Alban Leysse (Savoie)

- Olivier Falorni, député - Charente-Maritime

- Emmanuel Fernandes, député - Bas Rhin

- Hervé Ferroud-Plattet, maire d’École (Savoie)

- Francis Feytout, conseiller municipal Condition animale - Bordeaux (Gironde)

Séverine Figuls, conseillère municipale Condition animale - Nantes (Loire Atlantique)

- Charles Fournier, député - Indre-et-Loire

- Marie-Charlotte Garin, députée - Rhône

- Nadine Georgel, maire de Lyon 5e

- Jean-Claude Gouze, maire de Senconac (Ariège)

- Fabienne Grébert, conseillère Régionale AURA (Haute-Savoie), présidente du groupe écologiste au Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes

- Claude Gruffat, eurodéputé

- Clémence Guetté, députée - Val de Marne

- Betsabée Haas, adjointe Condition animale - Tours (Indre et Loire)

- Sabrina Haerinck, conseillère municipale Condition animale - Chambéry (Savoie)

- Franck Haugou, conseiller municipal - Bellecombe en Bauges (Savoie)

- Nicolas Herret, adjoint - Graulhet (Tarn)

- Nicole Hibert, conseillère municipale - Albi (Tarn)

- Céline Hirschowitz, conseillère municipale - le Bourget du Lac (Savoie)

- Bastien Ho, conseiller municipal - Carbone, vice-président de la communauté de commune du Volvestre (Haute Garonne)

- Mathieu Jean, conseiller municipal - Auzielle (Haute Garonne)

- Benjamin Joyeux, conseiller régional AURA (Haute Savoie)

- Sandra Krief, conseillère municipale Condition animale - Grenoble (Isère)

- Bastien Lachaud, député - Seine Saint Denis

- Annie Lahmer, conseillère Régionale Ile de France

- Myriam Laïdouni-Denis, conseillère Régionale AURA (Isère)

- Stéphane Lamart, conseiller municipal Condition animale - Fresnes (Val de marne)

- Catherine Le Troquier, maire de Valaire (Loir et Cher)

- Antoine Léaument, député - Essonne

- Vincent Ledoux, député - Nord

- Corinne Lepage, avocate, présidente de Cap écologie, ancienne Ministre de l’environnement et eurodéputée

- Raphaël Lévêque, conseiller municipal Condition animale - Alfortville (Val de Marne)

- Jean-Paul Margueron, adjoint - Saint-Jean-de-Maurienne, Président de la Communauté de communes Coeur de Maurienne Arvan (Savoie)

- Douchka Markovic, conseillère de Paris

- Élisa Martin, députée - Isère

- Jean-Jacques Martinez, conseiller municipal - Labarthe-sur-Lèze (Haute Garonne)

- Isabelle Meiffren, adjointe - Tournefeuille (Haute Garonne)

- Roland Meunier, adjoint - Le Bourget du lac (Savoie)

- Manon Meunier, députée - Haute-Vienne

- Maxime Meyer, conseiller régional AURA (Ain)

- Marie-Thérèse Michel, conseillère municipale Condition animale - Besançon (Doubs)

- Michel Mommessin, conseiller municipal - Bourget du lac (Savoie)

- Éric Mourey, conseiller municipal Condition animale - Varennes-Vauzelles (Nièvre)

- Natacha Muracciole, conseillère Régionale AURA (Cantal)

- Pierre Nenez, conseiller municipal délégué à la biodiversité Poitiers (Vienne)

- Rui Oliveira Santos, conseiller municipal - Auch - conseillère communautaire de l’agglomération Grand Auch - Coeur de Gascogne (Gers)

- Jean-Louis Pagès, conseiller régional Nouvelle Aquitaine (Haute Vienne)

- Dominique Parcellier, adjointe - Cazes-mondenard (Tarn et Garonne)

- Sidonie Parisot, adjointe Condition animale - Maire du 14è Paris

- Bénédicte Pasiecznik, conseillère Régionale AURA (Rhône)

- Anne-Laurence Petel, députée - Bouche-du-Rhône

- Nicolas Poilleux, adjoint - Aix-les-Bains (Savoie)

- Pascal Pragnère, conseiller municipale - Albi (Tarn)

- Guillaume Prével, conseiller régional île de France

- Loïc Prud’homme, député - Gironde

- Christine Quéré, conseillère municipale - Lauzerville (Haute Garonne)

- Sylvie Rance, adjointe - Castéras (Ariège)

- Yeelen Ravier, conseillère municipale - Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine)

- Pierre Rigollet, conseiller municipal délégué à la bientraitance animale - Poitiers (Vienne)

- Caroline Roose, eurodéputée

- Laurence Rossignol, sénatrice - Oise

- Christian Roussel, conseiller municipal - Decazeville (Aveyron)

- Olivier Royer, conseiller régional AURA (Drôme)

- Véronique Sahun, conseillère municipale - Vitrolles (Bouches du Rhône)

- Aurélien Saintoul, député - Hauts-de-Seine

- Daniel Salmon, sénateur - Ille-et-Vilaine

- Claire Schweitzer, conseillère municipale Angers - Conseillère régionale Pays de la Loire (Maine et Loire)

- Sabrina Sebaihi, députée - Hauts de Seine

- Marie-Cécile Seigle-Vatte, conseillère municipale - Agassac (Haute Garonne)

- Daniel Spagnou, maire de Sisteron, ancien député (Alpes de Hautes-Provence)

- Anne Stambach-Terrenoir, députée - Haute-Garonne

- Claudie Ternoy Léger, conseillère Régionale AURA (Savoie)

- Jean-Marc Terrisse, adjoint - Muret (Haute Garonne)

- Sophie Valcke, conseillère municipale -Tournefeuille (Haute Garonne)

- Marie Vidal, adjointe du 3e arrondissement de Lyon (Rhône)

- Corinne Vignon, députée - Haute-Garonne

- Cédric Villani, mathématicien, ancien député

- Katy Vuylsteker, conseillère Régionale Hauts-de-France France (Nord)

- Léo Walter, député - Alpes de Haute Provence

