Un cargo transportant des véhicules électriques a pris feu

Au moins un mort, plusieurs blessés, et de grandes inquiétudes pour un écosystème marin remarquable. Un incendie s’est déclaré, mercredi 26 juillet, sur le cargo Fremantle Highway, alors qu’il naviguait au large de l’île néerlandaise d’Ameland, dans le nord des Pays-Bas. Le départ de feu pourrait avoir comme origine l’une des vingt-cinq voitures électriques qui se trouvaient à bord du bateau de 18 500 tonnes, selon un porte-parole des garde-côtes cité par Le Monde. « Nous prenons en compte tous les scénarios », a-t-il cependant précisé.

Selon l’Association de protection contre les incendies américaine, citée par le journal, les incendies de voitures dotées de batteries électriques ne sont a priori pas plus fréquents ou dangereux que ceux des voitures à essence. Il faut cependant beaucoup plus d’eau pour les éteindre. Les batteries lithium-ion endommagées peuvent également prendre feu à nouveau plusieurs heures, voire plusieurs jours après le premier incident, à cause d’un phénomène dit « d’emballement thermique ».

Des batteries avec des défauts, trop chargées ou soumises à des températures élevées

Le risque d’incendie est particulièrement fort lorsque les batteries souffrent de défauts de fabrication, sont soumises à des températures élevées, ou sont trop chargées. Raison pour laquelle l’Agence européenne de sécurité maritime recommande de charger les batteries des véhicules électriques entre 20 et 50 % lors de leur transport, explique BFMTV.

L’incendie du Fremantle Highway pourrait avoir de graves conséquences environnementales. L’île d’Ameland fait partie du patrimoine mondial de l’Unesco, et possède une riche diversité de plus de 10 000 espèces aquatiques et terrestres.

