En bref — Climat

Attendez-vous à une « offensive hivernale ». Voici comment Météo-France qualifie la vague de précipitations neigeuses qui arrive sur plusieurs régions de France dès la nuit du jeudi 31 mars au vendredi 1er avril.

« L’hiver fera son retour sur notre pays dès la nuit de jeudi à vendredi par les côtes de la Manche avant de s’étendre à une grande partie du territoire vendredi. De la neige pourra tomber jusqu’en plaine », avertit Météo-France.

Il tombera jusqu’à 10 centimètres dans les Hauts-de-France, et le nord et l’ouest du Massif central. « Au fil de la journée de vendredi, les averses de neige seront quasi généralisées du Nord au Sud-Ouest avec une limite pluie-neige sur le Sud-Ouest située entre 200 et 300 m d’altitude », ajoute Météo-France.

Les températures vont également chuter et certains prévisionnistes météo redoutent un nouvel épisode de gel similaire à celui de l’an dernier. Catastrophique, il avait touché toute la France et détruit une bonne partie des récoltes de fruits à venir.

Guillaume Séchet, fondateur de meteo-villes, évoquait vendredi 25 mars un risque de « gelées destructrices » pour samedi 2 avril au matin. Le mercredi 30 mars, Serge Zaka, agrométéorologue chez ITK, annonçait « le risque d’une nouvelle catastrophe agricole nationale » et prédisait qu’une « large partie de la France devrait perdre 80 à 100 % de la production arboricole en 2022 ».

Météo-France est moins alarmiste : « Cette année l’épisode s’annonce plus neigeux, mais moins intense en termes de températures, moins durable et moins étendu spatialement. »

📨 S’abonner gratuitement aux lettres d’info Abonnez-vous en moins d'une minute pour recevoir gratuitement par e-mail, au choix tous les jours ou toutes les semaines, une sélection des articles publiés par Reporterre. S’abonner

Après cet article Agriculture et climat Le changement climatique va accentuer les effets du gel dans l’agriculture