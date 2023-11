Une prime promise au préfet des Deux-Sèvres en cas de construction de mégabassines

Le préfet des Deux-Sèvres, Emmanuel Aubry, a été encouragé financièrement à construire des bassines, révèle une enquête de Politico publiée jeudi 30 novembre. Une feuille de route obtenue par le média, signée en août 2021 par le Premier ministre de l’époque, Jean Castex liste « le nombre de constructions [de réserve] lancées » parmi les indicateurs utilisés pour évaluer la performance annuelle du préfet de l’époque sur la période 2021-2023. Les objectifs contenus dans ce document font partie des critères qui permettent de déterminer la part variable du complément indemnitaire annuel des préfets, qui peut monter jusqu’à 3 000 euros, détaille Politico.

À l’époque de la signature de ce document, plusieurs associations écologistes alertaient déjà sur les conséquences environnementales des mégabassines, sans que le sujet n’ait commencé à faire les gros titres de la presse nationale, relate le média. La construction de celle de Sainte-Soline a commencé quelques semaines après, suivie de manifestations violemment réprimées par les forces de l’ordre.

Le « nombre de retenues autorisées et créées » figure également dans les critères d’évaluation du préfet de l’Isère, signale Politico. Selon la députée des Deux-Sèvres, Delphine Batho (Génération écologie), interrogée par nos confrères, cette feuille de route est la « preuve matérielle du passage en force du gouvernement » sur le dossier des mégabassines. Ce à quoi une porte-parole de Matignon réplique : « Le choix d’identifier la création de "réserves" ne signifie pas qu’il y a passage en force. Cela veut simplement dire qu’il y aura un échange et une évaluation sur ces dossiers. »

Parmi les neuf objectifs de la feuille de route du préfet des Deux-Sèvres figuraient aussi, par exemple, « développer la production d’énergies renouvelables », « renforcer la lutte contre les stupéfiants » et « déployer une offre France Services adaptée au département des Deux-Sèvres ».

