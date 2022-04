Violences policières : le bilan des secouristes volontaires

En bref — Libertés

Les « street medics » ont publié leur bilan des violences policières. En un an, le collectif — qui rassemble des soignants bénévoles durant les manifestations — a pris en charge 2 841 personnes et en a comptabilisé 29 500 touchées par les gaz lacrymogènes. Ces chiffres ont été établis grâce aux bilans journaliers de quatre-vingt-sept équipes différentes réalisés entre le 23 février 2019 et le 14 mars 2020. Soit la période du mouvement des Gilets jaunes et des manifestations contre la réforme des retraites.

l’essentiel des victimes prises en charge (92,9 %) ont été blessées par les armes, manœuvres et actions des forces de l’ordre ;

%) ont été blessées par les armes, manœuvres et actions des forces de l’ordre ; les deux tiers (66,7 %) des blessures sont traumatiques, touchant les membres et la tête. Elles ont été provoquées par des frappes de tonfa et de matraque, lanceurs de LBD et jets de grenades cinétiques ;

%) des blessures sont traumatiques, touchant les membres et la tête. Elles ont été provoquées par des frappes de tonfa et de matraque, lanceurs de et jets de grenades cinétiques ; plus d’une blessure sur six (18,1 %) concerne la tête ;

%) concerne la tête ; on compte un tiers (32,5 %) de troubles non traumatiques, principalement respiratoires et anxieux causés par l’exposition aux gaz lacrymogènes ;

%) de troubles non traumatiques, principalement respiratoires et anxieux causés par l’exposition aux gaz lacrymogènes ; dans l’ensemble, 9,7 % des victimes ont nécessité une prise en charge professionnelle ou médicale d’urgence.

L’Observatoire national des « street medics », qui a publié cette enquête, estime que les chiffres sont sous-estimés car beaucoup de personnes blessées ne sont pas prises en charge, ni par les secouristes volontaires ni à l’hôpital. « On peut estimer qu’il y aurait dix fois plus de victimes que recensées », explique Vincent, membre de l’Observatoire joint au téléphone par Reporterre.

Pour information, l’utilisation de grenades lacrymogènes a été très forte durant cette période de mobilisation sociale : jusqu’à 10 000 la seule journée du 1er décembre 2018.

Cela amène à une « profonde prise de conscience des conséquences [de ces risques] sur l’exercice des droits des manifestants et à l’essentiel contrôle démocratique que doit exercer la société civile sur l’emploi de la force publique réalisée en son nom », assure l’Observatoire.

