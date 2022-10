Votre vélo a été volé ? Témoignez jusqu’au 1er novembre

En bref — Quotidien

Chaque année, 300 000 vélos sont volés. Pourtant, peu de données existent sur les causes et les circonstances de ces vols. Pour mieux comprendre ce phénomène, la Fédération française des usagers de la bicyclette (Fub) lance une enquête nationale sur le vol de vélo et de pièces pour les réparer.

Jusqu’au 1ᵉʳ novembre, toutes les personnes victimes d’un vol au cours de ces dernières années sont invitées à répondre à un questionnaire en ligne d’une dizaine de minutes.

Cette initiative, réalisée en association avec l’Académie des mobilités actives (ADMA), doit servir à mieux identifier les solutions pour se prémunir du vol, notamment en matière d’offres de stationnement de qualité et de sécurisation des vélos.

Les répondantes et répondants pourront également se porter volontaires pour participer à deux groupes de discussion organisés courant novembre à Paris et Lyon. Les résultats de l’enquête seront disponibles dans une étude publiée par l’ADMA au début de l’année 2023.

