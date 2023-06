39 menhirs détruits pour construire un Mr Bricolage

En bref — Étalement urbain

Va-t-on vers une affaire de Carnac ? Début juin, Christian Obeltz, chercheur sur les populations néolithiques, dénonçait dans un article publié sur le site de l’association Sites et monuments plusieurs aménagements « brutaux » réalisés aux abords des alignements de menhirs. Des travaux qui, selon lui, dénaturent « ce site mondialement connu ».

Le chercheur pointe, entre autres chantiers, un permis de construire délivré en août 2022 par le maire de Carnac pour la construction d’un magasin Mr Bricolage. Cette dernière a entraîné la destruction de trente-neuf menhirs situés sur le Chemin de Montauban. Ce site était pourtant identifié depuis avril 2015, explique Ouest-France qui a révélé l’affaire le 7 juin. Un rapport de l’Institut national de recherches archéologiques préventives réalisé après des fouilles concluait à l’époque à la découverte probable « d’un alignement mégalithique inédit ».

Un ensemble de stèles parmi les plus anciens de Carnac

Contacté par Ouest-France, le maire de Carnac, Olivier Lepick, indique ne pas avoir été au courant que la zone était référencée. « L’affaire semble en effet complexe. Selon la mairie, la Direction régionale des affaires culturelles (Drac) avait placé le site en zone de prescription dans l’ancien Plan d’occupation des sols (POS). Mais pas dans l’actuel Plan local d’urbanisme (PLU) », détaille le quotidien breton.

« Ces petits menhirs constituaient sans doute l’un des ensembles de stèles les plus anciens de la commune de Carnac, à en juger par les datations Carbone 14 obtenues en 2010 sur le site voisin de la Z.A de Montauban : 5 480-5 320 avant J.-C., soit la datation la plus haute obtenue pour un menhir dans l’ouest de la France ! », écrit Christian Obeltz. Une perte inestimable alors qu’un dossier de candidature au Patrimoine mondial de l’Unesco est actuellement en cours de constitution. Il concerne 397 mégalithes des rives de Carnac et du Morbihan, répartis sur 27 communes.