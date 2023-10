43,1 millions d’enfants déplacés à cause du changement climatique

En bref — Climat

Victimes invisibles et silencieuses du changement climatique, 43,1 millions d’enfants ont été contraints de quitter leur domicile entre 2016 et 2021. Publié le 5 octobre, un rapport de l’Unicef révèle à quel point les catastrophes météorologiques, alimentées par le changement climatique d’origine anthropique, entraînent le déracinement de nombreux enfants.

Dans le détail, 95 % de ces déplacements sont provoqués par les inondations et les tempêtes. « Les feux de forêt ont eux déclenché 810 000 déplacements », précise le Fonds des Nations unies pour l’enfance, et « plus de 1,3 million » pour les sécheresses. Les données liées à ces dernières restent toutefois sous-estimées, les déplacements qu’elles provoquent survenant plus lentement.

76 % des enfants dominiquais déplacés en six ans

Les principaux pays touchés sont la Chine, l’Inde et les Philippines. En cause, « leur exposition à des conditions météorologiques extrêmes, de l’importance de leur population infantile et des progrès réalisés en matière d’alerte précoce et de capacités d’évacuation », détaille le rapport. L’Afrique et les petites îles restent également très vulnérables. La Dominique a notamment observé l’équivalent de 76 % de ses enfants être déplacés en l’espace de six ans.

« Pour ceux qui sont obligés de fuir, la peur et les répercussions engendrées par de telles catastrophes peuvent être particulièrement dévastatrices, avec l’inquiétude de savoir s’ils pourront un jour rentrer chez eux, reprendre l’école, ou s’ils seront contraints de partir à nouveau », a souligné la patronne de l’Unicef, Catherine Russel. Elle exhorte les gouvernements à prendre des « mesures urgentes », à l’occasion de la COP 28, à Dubaï.

