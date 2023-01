À Davos, 200 millionnaires réclament d’être davantage taxés

En bref — Économie

« Taxez-nous ! » Dans une lettre ouverte adressée aux dirigeants politiques présents au Forum économique mondial de Davos, 200 millionnaires issus de treize pays (dont deux Français) réclament d’être davantage taxés. Ces chefs d’entreprises de la tech, de l’agroalimentaire ou de l’énergie, mais également des célébrités comme l’acteur étasunien Mark Ruffalo — premier investisseur d’Amazon —, ou des héritiers enjoignent les États de ne plus tolérer l’extrême richesse, alors que « la pauvreté augmente, les inégalités se creusent, que le nationalisme antidémocratique monte, que le climat se réchauffe dangereusement et la biodiversité décline et que les possibilités pour des milliards de personnes ordinaires de gagner un salaire décent s’amenuisent ».

Les signataires estiment inutile de discuter à Davos de « la coopération dans un monde fragmenté ». La défense de la démocratie et la coopération « nécessitent des mesures pour une économie plus juste ».

Cette lettre relayée par Oxfam fait écho au rapport 2023 de l’ONG sur les inégalités mondiales. Celui-ci révèle une « extrême concentration des richesses ». Il dénonce en particulier l’enrichissement des plus aisés lors de la crise du Covid. Depuis 2020, les deux tiers des richesses produites ont ainsi été captés par 1 % des plus riches. La fortune des milliardaires a bondi de 58 % sur la même période.

L’ONG fait les comptes : « Un impôt allant jusqu’à 5 % sur la fortune des multimillionnaires du monde entier pourrait rapporter 1 700 milliards de dollars par an, soit une somme suffisante pour sortir 2 milliards de personnes de la pauvreté, combler le déficit de financement des appels humanitaires actuels et mettre en œuvre un plan d’éradication de la faim sur dix ans. »

En France, Oxfam précise que taxer les plus riches à hauteur de 2 % permettrait de financer le déficit attendu des retraites.

