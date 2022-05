À Toulouse, on s’arrache la fast fashion polluante de Shein

En bref — Quotidien

C’était la cohue. À Toulouse, le 25 mai, l’ouverture d’une boutique éphémère de la marque de fast fashion Shein (habituellement disponible uniquement sur internet) a provoqué une forte affluence. Des centaines de personnes patientaient devant le magasin, et ce dès 8 heures du matin, rapporte le journal La Dépêche. L’événement a même conduit à des problèmes de circulation.

La plateforme chinoise Shein rencontre un grand succès, notamment sur les réseaux sociaux — comme Reporterre le racontait ici — en raison de ses petits prix. Mais le coût social est énorme. Pour renouveler aussi rapidement ses collections, le groupe s’appuie sur des petits ateliers où les salariés sont peu payés, où le droit du travail n’est pas respecté. En outre, les matières et produits utilisés lors de la confection des vêtements sont souvent polluants et mauvais pour l’environnement. D’après l’Agence de la transition écologique (Ademe), le secteur de la mode émettrait chaque année 1,2 milliard de tonnes de gaz à effet de serre, soit 2 % des émissions mondiales.

Des alternatives à la mode polluante existent pourtant. Des marques de vêtements plus « éthiques » émergent doucement — même si elles ne sont pas toujours inclusives, certaines marques ne proposant pas de grandes tailles, par exemple. Pour les plus petits budgets, les vêtements de seconde main sont aussi plus écologiques, s’ils sont consommés de manière raisonnée.

« Ne plus surconsommer, c’est aussi moins accumuler et être plus heureux », affirmait à Reporterre Valérie Guillard, maîtresse de conférences en marketing à l’université Paris-Dauphine. Ses recherches portent notamment sur la psychologie et les pratiques des consommateurs.

📨 S’abonner gratuitement aux lettres d’info Abonnez-vous en moins d'une minute pour recevoir gratuitement par e-mail, au choix tous les jours ou toutes les semaines, une sélection des articles publiés par Reporterre. S’abonner

Après cet article Quotidien Sur TikTok, la promotion dingue de la mode jetable