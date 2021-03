Durée de lecture : 2 minutes

Poitiers, Paris, Toulouse, Niort… Les groupes locaux d’Extinction Rebellion (XR) ont organisé une action simultanée samedi 6 mars. Leur cible ? Le groupe Casino, « champion du greenwashing » (écoblanchiment), selon eux.

Déguisés en vaches ou en arbres, les militants de XR ont pénétré à l’intérieur des hypermarchés de l’enseigne pour alerter les clients sur le « double jeu » du groupe Casino. « Derrière ses engagements “verts”, le groupe Casino serait responsable de 56.000 hectares de déforestation [en Amazonie], soit cinq fois la surface de Paris », peut-on lire sur le compte Twitter de l’organisation écologiste.

Les militants ont agi à la suite d’une assignation en justice du groupe Casino, mercredi 3 mars, par une coalition internationale et des représentants des peuples autochtones d’Amazonie brésilienne et colombienne. Ces organisations dénoncent la vente de produits à base de viande bovine issus de la déforestation et de l’accaparement des terres autochtones en Amérique du Sud, via les chaînes d’hypermarchés du groupe Casino au Brésil et en Colombie.

Les militants de XR ont également ciblé les enseignes Monoprix et Naturalia, filiales du groupe Casino. Extinction Rebellion appelle d’ores et déjà à maintenir la pression sur le groupe et ses filiales et réclame des engagements de l’industriel français, qui réalise près de 47 % de ses bénéfices en Amérique du Sud. « Ensemble, montrons au groupe Casino que nous ne sommes pas dupes face à son “enrobage vert” et sa politique commerciale qui engendre un véritable écocide en Amazonie », ont-ils déclaré.