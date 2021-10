Au Royaume-Uni, le gouvernement veut durcir les peines contre les militants écologistes

Alors que la COP26 prévue à partir du 31 octobre se rapproche à grands pas, le Royaume-Uni veut durcir sa législation à l’encontre des activistes écologistes. À l’occasion de la conférence du Parti conservateur à Manchester, le 4 octobre, la ministre de l’Intérieur Priti Patel a mené la charge contre les militants environnementaux, visant notamment Extinction Rebellion et Insulate Britain. Ces derniers bloquent depuis plusieurs semaines des axes majeurs routiers dans le sud de l’Angleterre, afin d’obtenir des actions fortes de la part du gouvernement sur le climat. D’après le ministère du Transport britannique, des centaines de militants d’Insulate Britain ont déjà été arrêtés.

La ministre de l’Intérieur veut désormais soumettre au Parlement un projet de loi donnant à la police le droit de saisir les équipements utilisés par les militants pour s’enchaîner à des bâtiments. Les manifestants pourraient, eux, être condamnés à six mois de prison et à des amendes « illimitées ». À l’heure actuelle, seuls des faits répétés de port d’arme ou de menaces avec arme justifient des peines de six mois de prison.

Priti Patel a entamé plusieurs procédures à l’encontre des activistes du climat au cours des dernières semaines. Une décision de justice remportée par le gouvernement avait ainsi déjà averti les manifestants qu’ils risquaient l’emprisonnement s’ils continuaient à bloquer le périphérique londonien. Cela n’a pas empêché l’organisation Insulate Britain de poursuivre son action et d’appeler Boris Johnson « à faire son travail » en matière de transition énergétique. Les militants appellent l’exécutif britannique à isoler l’ensemble des logements sociaux d’ici 2025 et tous les logements privatifs d’ici 2030 afin de réduire les émissions carbone.

Roads blocked across 🇬🇧

Ambulances can't get through, buses stuck, workers stranded

This is what happens when govt ignores expert advice. If they can't sort this, how can we trust them to lead us through the #ClimateEmergency ? for #CitizensAssemblies#fuelcrisis #petrolpanic pic.twitter.com/yIBgEE8tSh

— Extinction Rebellion UK (@XRebellionUK) September 27, 2021