Le film Avatar : la voie de l’eau, qui dénonce la spoliation de terres indigènes et la destruction des écosystèmes par les humains, bat des records de fréquentation dans les pays où il est projeté. Le blockbuster réalisé par James Cameron suscite pourtant des controverses.

Selon le Los Angeles Times, une partie de la communauté amérindienne juge le film « horrible et raciste », et appelle à son boycott. « Ce film s’approprie nos cultures de manière nuisible, pour satisfaire un syndrome du sauveur », a écrit sur Twitter Yuè Begay, coprésidente de l’association Indigenous Pride.

Cette activiste reproche notamment le fait que les personnages na’vi — peuple indigène de la planète fictive Pandora — soient joués par des acteurs qui ne sont pas issus de la communauté amérindienne, alors que le récit s’inspire ouvertement de leur histoire et de leur culture : « C’est une forme de caricature raciste, qu’on pourrait qualifie de “Blueface” : le film utilise des éléments de cultures non-blanches, de manière flagrante, tout faisant jouer des acteurs blancs et valider une certaine construction du monde ».

Do NOT watch Avatar : The Way of Water

Join Natives & other Indigenous groups around the world in boycotting this horrible & racist film. Our cultures were appropriated in a harmful manner to satisfy some 🏳 man's savior complex.

No more Blueface !

Lakota people are powerful ! pic.twitter.com/NmHVU565u3

— 🌽Asdzáá Tłʼéé honaaʼéí🌽(She/Her)🌽 (@asdza_tlehonaei) December 18, 2022