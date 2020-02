« Avec la réforme des retraites, les égoutiers vont crever au boulot »

Tout au long du trajet les menant à la place de la Nation, les égoutiers affichent une détermination farouche à poursuivre leur lutte jusqu’au retrait du projet de loi, « pour qu’une vie après le boulot soit encore possible » , déclare Nicolas Joseph. « Ce gouvernement veut nous casser 80 ans d’acquis sociaux, réduire à néant des milliers de jours de grève, trahir la mémoire de millions de gens qui se sont serrés la ceinture à travers l’histoire. Nous ne les laisserons pas passer, nous ne nous déculotterons pas » , assure Julien Lejeune, agent de maîtrise en travaux publics à la section de l’assainissement de Paris (Sap) depuis 10 ans. Et si les égoutiers se mettaient en grève totale et ne remplissaient plus leurs missions, option qu’ils ne souhaitent pas explorer « pour le moment » , il s’accordent tous à dire que « ce serait le chaos » . Des profondeurs de la capitale, jusqu’à la surface.

Dans ces tâches, avec les vagues de privatisations, les égoutiers ne sont plus seuls. « Au début des années 2000, nous étions près de 600 égoutiers, soit le double d’aujourd’hui » , se remémore Nicolas Joseph. Entre temps, la Mairie de Paris a décidé de déléguer une partie du nettoiement et de la maintenance des réseaux à des entreprises comme Veolia ou Suez. « Nous les côtoyons dans les égouts, ils respirent les mêmes odeurs, ils remplissent les mêmes missions, mais ils n’ont pas les mêmes droits que nous , regrette l’élu CGT. Ils sont sans statut, mal équipés, n’ont pas de retraites anticipées. Ce qui est triste c’est qu’il y a dix ans nous luttions pour qu’ils aient les mêmes droits que nous, et que maintenant nous devons nous battre pour conserver les nôtres. »

Nicolas Joseph voit également les égoutiers comme « les premiers écologistes dans la chaîne du traitement des eaux usées » : « Nous traitons deux millions et demi de mètres cubes d’eau, chaque jour, à Paris, que nous collectons et transportons dans les stations d’épuration » et « nous protégeons le réseau contre les crues de la Seine » , avance-t-il.

« Soixante jours de grève ça use, moralement et physiquement , dit Nicolas Joseph. Les manifestations sont de bons bols d’air quand ça commence à grincer sur le compte en banque [selon l’élu CGT, dans le secteur une grande partie des grévistes travaille une heure de moins chaque jour depuis le 5 décembre, et une demi-journée en moins les jours de mobilisation inter-professionnelle] , ça nous rappelle que nous ne sommes pas seuls à combattre l’indifférence de ce gouvernement. »

Adama passe quatre heures par jour dans les égouts, « parfois debout, parfois accroupi » , et le dos « souvent plié en deux » . Il s’inquiète car les agents travaillent aujourd’hui 6 h 40 par jour, au maximum, mais, avec la réforme, leur temps de travail pourrait aussi être révisé à la hausse. Son métier à lui consiste à curer les égouts, c’est-à-dire « à les débarrasser des sables, des encombrants, des boues et entretenir les réservoirs de chasse » . « Lessivé » après chaque journée de labeur, il ne se voit pas faire plus, « en tout cas pas sans ruiner ma santé » .

Jean-Pierre se sent « carrément floué » . « Je n’aurais jamais pataugé dans la merde sans la promesse de l’insalubrité ! » assure-t-il. « D’ici deux ans, je devais gagner mon premier échelon d’insalubrité et cinq années de retraite anticipée » , raconte l’égoutier. La rançon de « dix ans de loyaux services » . Mais « avec leurs conneries, nous nous faisons avoir et nous sommes bons pour passer nos retraites six pieds sous terre... »

« Avec cette réforme des retraites, les égoutiers vont crever au boulot » , s’insurge Nicolas Joseph dès le début du rassemblement. Le chef de la permanence des égouts parisiens, élu CGT, a noué une corde autour du cou. Et pour cause : la réforme des retraites, si elle était adoptée, obligerait les égoutiers à travailler beaucoup plus longtemps, alors qu’ils meurent plus tôt que la moyenne des travailleurs français .

